Le Puy-en-Velay, France

Un long espace de bitume va être célébré ce dimanche au Puy-en-Velay. Le projet de contournement de la ville, d'une distance de 9,5 kilomètres, va faire l'objet d'une grande fête populaire. Son objectif selon Emmanuel Boyer, directeur départemental de la promotion du territoire du Puy-en-Velay, "de fouler une dernière fois à pied ce contournement attendu depuis plus de 10 ans".

Une course nommée l'Incontournable

Les festivités débuteront à 10 heures par une course à pied sur l'intégralité du contournement. On peut courir soit sur la distance aller, soit sur l'aller et le retour. Les inscriptions sur Internet sont closes mais il est possible de s'inscrire sur place dès 8h30.

Durant l'après-midi, des visites guidées du contournement vont avoir lieu afin de découvrir, avec le géologue Jean-Noël Borget l'histoire du contournement sur 50 millions d'années. Elle partiront en bus à 14h15 et 16h depuis le rond-point des Baraques, mais elles sont déjà complètes. Des points de vue sont disponibles un peu partout sur le contournement afin de contempler la vue sur la ville du Puy-en-Velay.

"Un chantier comme celui-ci, on en a pas tous les dix ans, cela méritait un événement festif" note Emmanuel Boyer, afin de "saluer le travail des hommes qui ont suer pour réaliser ce contournement". "L'objectif est que les habitants s'approprient ce tracé. Je suis sur que c'est un événement qui marquera l'histoire de cette agglomération."

Cette découverte du contournement est bien entendu interdit aux voitures, et accessible uniquement à pied , en vélo et/ou en bus électrique.