Au sud de Brive, les travaux de la falaise de Puyjarrige se termineront fin janvier 2022

C'est l'un des points noirs de la circulation en ce moment en Limousin. Les travaux de la falaise de Puyjarrige sur l'A20 se termineront fin janvier 2022. Le chantier va reprendre d'ici une 2 semaines et s'annonce très important pour sécuriser la falaise et éviter des éboulements.

Au sud de Brive, sur l'A20, le chantier de la falaise de Puyjarrige est à l'arrêt depuis début juillet, après la découverte de poches d'argile rouge altérées et la présence d'eau plus importante que prévue. Le temps de trouver une solution technique, la Dirco (Direction Interdépartementale des Routes du Centre-Ouest), gestionnaire des routes nationales, a donc maintenu fermées les deux voies de l'autoroute qui remontent vers Paris, ce qui a provoqué d'importants ralentissements durant tout l'été.

La galère doit être complètement terminée en début d'année prochaine. Fin janvier. Car les nouveaux travaux de sécurisation de la falaise de Puyjarrige s'annoncent herculéens. Il aura fallu les deux mois de l'été pour les programmer.

Le redémarrage est prévu le 13 septembre. Il va y avoir la pose de grillages pour éviter des éboulements, le ravinement. La pose de tuyaux pour assurer un drainage maximum de la falaise. Des poutres seront posées sur la partie supérieure pour la consolider, avec là aussi un dispositif de collecte des eaux. Les poches d'argile seront traitées par béton projeté et des clous jusqu'à 7 mètres de longueur seront plantés.

Eviter de revivre une telle situation

Sur le papier, tout doit être terminé pour les fêtes de Noël. Cela permettra une réouverture partielle de l'autoroute. Enfin en janvier, un grillage pendu sera posé sur toute la falaise. Une remise en circulation définitive, pleine et entière est programmée pour la fin du mois de janvier.

"L'objectif de ces travaux est bien d'éviter, sur le moyen et le long terme, de reproduire ce genre de chose", explique Christophe Relier, chef du service politique et technique de la Dirco, "c'est un chantier complexe, mais ce qu'on fait c'est sur le long terme et ça nous évitera de retrouver ces congestions, comme on a pu les connaître pendant la phase de chantier".

Cette adaptation aux aléas aura un coût supplémentaire d'environ 70%, soit 910.000 euros qui s'ajoutent au 1 million 300 euros de l'opération de base.