Au volant, les Grecs sont-ils moins courtois que les Suédois?

Nos émotions jouent un grand rôle dans notre comportement sur la route. Comme dans n'importe quelle communauté, les attitudes hostiles génèrent de l'agressivité. Nous inciter à rouler zen, c'est l'un des objectifs de la semaine internationale de la courtoisie au volant.

Il faut éviter de conduire sous le coup d'une mauvaise nouvelle et, bien sûr, pas question de se disputer avec les autres passagers de la voiture! La semaine internationale de la courtoisie au volant doit nous rappeler que la politesse sur la route est un gage de sécurité.

Pour le groupe Vinci, IPSOS a interrogé près de 14.000 conducteurs, dans 11 pays. Les résultats de cette enquête ont été publiés le mois dernier. Tous les Européens se considèrent comme de très bons conducteurs, contrairement aux autres usagers de la route. Dans le détail, un citoyen sur trois estime que les Suédois sont les plus sérieux. Les Français sont assez mal placés dans ce palmarès, devant les Polonais, les Grecs et les Italiens. Quand on les interroge plus en détails, ces bons citoyens reconnaissent tout de même quelques écarts, comme rouler le téléphone à la main, pour un tiers d'entre eux. Un quart échange des SMS.

Klaxon et noms d'oiseaux

Un Européen sur deux insulte les autres conducteurs, de temps en temps ou très souvent. Sans forcément descendre de voiture, ce plaisir est réservé à une minorité, un sur six. Ce sont les Grecs qui klaxonnent le plus, 70%, suivis des Français, des Italiens et des Allemands. Ce sont aussi les Grecs qui "collent" le plus volontiers la voiture qui les précède. Un comportement qui, selon une autre étude commandée par Goodyear, les range dans la catégorie des "punisseurs" ou des "je-sais-tout", les justiciers de la route. Ou parmi les "concurrents", ceux qui veulent arriver avant tous les autres. Une catégorie assez répandue sur les autoroutes allemandes, où l'automobiliste pondéré se retrouve parfois coincé entre deux camions sans pouvoir déboiter.

Ne pas oublier les bonnes manières

Sur le macadam, il y a les règles écrites et les autres. Il est aimable par exemple de laisser les autres automobilistes se glisser harmonieusement dans la circulation. La Belgique a officialisé en 2014 la "tirette". Quand la route se rétrécit, les conducteurs s'efforcent de laisser passer les usagers de la voie qui disparait.

La route est un espace social comme un autre, avec une étiquette. Où l'on salue les marques de politesse. D'ailleurs les enfants qui ont vu leurs parents se comporter civilement deviennent en général des conducteurs courtois. Six jeunes conducteurs sur dix imitent directement leurs parents...

