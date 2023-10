Aubenas : la nationale 102 en travaux jusqu'au mois de juin

Il va falloir s'armer de patience si vous circulez entre Aubenas et Labégude. Pendant 9 mois, des travaux vont avoir lieu du carrefour de Bernardy, à hauteur de l'auberge des Pins en direction de Labégude. Il s'agit de transformer le carrefour en rond-point et d'aménager la chaussée pour les piétons et les vélos en plus des voies de circulation pour les voitures.

A cet endroit la nationale 102 voit passer 1.800 véhicules par jour dont 1.500 poids lourds.

Le carrefour de Bernardy va devenir un rond-point

C'est un carrefour qui permet de relier la nationale 102 au centre-ville d'Aubenas. Il y a peu de visibilité lorsque vous arrivez d'Aubenas. Les travaux vont donc consister à supprimer ce carrefour à la hauteur de l'auberge des Pins. Il y aura à la place un rond-point avec une meilleure visibilité et des priorités claires.

Modifier la nationale 102 entre le carrefour de Bernardy et la Labégude

Les voies de circulation des voitures vont passer de 3,5 à 3 mètres. ce qui permettra de gagner un mètre. En empruntant de la surface sur le bas côté, une piste cyclable sera créée. Jusqu'à aujourd'hui les trottoirs sont étroits et discontinus. Le caniveau sera recouvert pour un passage piéton en continu.

Les travaux vont débuter cette semaine, début octobre et devraient se terminer fin juin. La route étant très empruntée en début et fin de journée, les travaux se feront entre 9 heures et 16 heures 30. Il y aura, durant la journée, un alternat.

Le coût des travaux est de 2,3 millions d'euros financé par l'Etat avec une contribution de la ville d'Aubenas de 400.000 €.