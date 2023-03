Aubusson : coup d'envoi des travaux d'aménagement du carrefour du Pré Cantrez

Et de deux ! Il y aura bientôt un second rond-point cacahuète en Creuse. On connait celui de Guéret et dans quelques mois on découvrira celui d'Aubusson. Les travaux d'aménagement du carrefour du Pré Cantrez à l'entrée de la ville vont démarrer le 3 avril. Le chantier va durer trois mois et demi pour un montant de près d'un 1.200.000 euros.

Un carrefour accidentogène

Chaque jour, 5.000 voitures et camions transitent par le carrefour du Pré Cantrez. On y arrive par Bellegarde, par Chénérailles, par Aubusson et par Felletin. Le carrefour est dans une cuvette avec peu de visibilité et dans son ancienne configuration, il y avait pas moins de huit entrées et sorties et un accident par semaine. A la mi-juin, il laissera place à un rond-point cacahuète avec seulement quatre entrées et sorties. Depuis 2019, un carrefour giratoire provisoire a été mis en place. " Il a permis de réduire la vitesse des automobilistes et de réduire le nombre d'accident " explique Frédéric Rancier, directeur de l'ingénierie routière au Conseil départemental de la Creuse.

Le calendrier

Le chantier est divisé en deux tranches. La première démarre le 3 avril et va durer trois mois. Elle va porter sur l'aménagement du giratoire au carrefour des RD990 et 941a. Et la seconde qui devrait durer 15 jours portera sur le revêtement de chaussée entre le carrefour de la Seiglière à celui du Mont.

Phase 1 : construction du giratoire et de la chaussée de la RD990 (Felletin)

Phase 2 : construction du giratoire et des branches de Bellegarde et Chénérailles

Phase 3 : construction du giratoire et de la branche de Chénérailles

Phase 4 : construction de la chaussée de la RD990 (Chénérailles)

Phase 5 : travaux de renforcement de la RD990

Durant la durée des travaux, des déviations seront mises en place et une signalétique sera installée.