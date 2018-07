Pendant les célébrations de la victoire de l'équipe de France en demi-finale de la Coupe du Monde contre la Belgique, de nombreuses personnes étaient montées sur les bus parisiens. Pour éviter que ça se reproduise, il n'y aura plus de bus ni Tramway à Paris à partir de 18h.

Île-de-France, France

Les scènes de liesse après la victoire de la France en demi-finale de la Coupe du Monde n'ont pas été au goût de la RATP qui a annoncé dans un communiqué que la circulation des bus et des tramways serait interrompue à partir de 18 heures ce dimanche, pour cause de finale contre la Croatie:

"Pour des raisons de sécurité et afin d’éviter la reproduction des faits du mardi 10 juillet, lors desquels de nombreuses personnes se sont mises en danger en montant sur le toit des bus, occasionnant par ailleurs des dégradations sur de nombreux véhicules, le réseau Bus et Tramway de Paris et de la proche couronne sera interrompu à partir de 18h00".

Seront concernées :

Les lignes de bus de Paris et petite couronne (départements 92, 93 et 94)

Les lignes de tramway T1, T2, T3b, T5 et T8.

Pour la grande couronne, des mesures au cas par cas seront prises sur décision des autorités publiques, en fonction des situations rencontrées.

La remise en service des bus et tramways sera organisée sur décision des autorités publiques.