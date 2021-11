Aucun bus ni tramway en circulation à Montpellier ce vendredi, les salariés de Tam sont en grève

Journée noir dans les transports en commun de la métropole de Montpellier. Le syndicat majoritaire FO annonce ce vendredi une mobilisation massive des conducteurs de bus et de trams ainsi que de l'ensemble des salariés de TAM pour dénoncer la dégradation des conditions de travail.

C'est du jamais vu pour le réseau de transports en commun montpelliérain TAM. Aucun bus ni tramway ne circulera ce vendredi dans la métropole de Montpellier à la suite d'un appel à la grève de Force Ouvrière, le syndicat majoritaire auprès des salariés de TAM.

Attention, certains bus circulent malgré tout. Seuls les trams et les bus intra-muros Montpellier sont touchés par la grève. À voir le détail à la fin de l'article.

Force Ouvrière dénonce la dégradation de leurs conditions de travail. Les 680 conducteurs devraient donc rester au dépôt. Un coup de semonce à hauteur des revendications assure le syndicat. D'abord, le manque d'effectif pointé du doigt depuis plus de 3 ans, un personnel décrit "comme en grande souffrance". Le syndicat met en cause les effets de la crise sanitaire mais aussi aux incivilités des usagers qui explosent. Des menaces, des crachats qui sont leur lot quasi quotidien.

La conséquence c'est le taux d'absentéisme des agents, elle est en hausse de 4 % depuis le début de la crise sanitaire. La gratuité et le passage à 30 kms/heure n'arrangent rien selon Force Ouvrière qui estime qu'il n'y a pas assez de rams pour faire face au flux des clients.

D'après le syndicat, depuis la rentrée de septembre, 70 % des lignes de bus et de tramways accusent des retards, allant parfois jusqu'à 40 minutes. Il appelle à retrouver "un service public digne de ce nom".

De son côté, la direction de TAM souligne dans un communiqué de presse que des négociations avec les organisations syndicales ont abouti à la signature d’un accord mardi 9 novembre dernier. Une augmentation de la valeur du point à hauteur de 1,37% et le versement d’une prime complémentaire variable en fonction du niveau de ressource des salariés ont été conclus. Pour la direction c'est "la reconnaissance des efforts réalisés au cours des différentes périodes de confinement et de couvre-feu dans le but d’assurer la continuité du service public".

La Métropole précise que le niveau de service est le même qu'en 2019, c'est à dire avant la crise sanitaire alors que "la baisse de la fréquentation persiste sur le réseau". Elle promet de continuer le travail de négociations avec les syndicats pour améliorer les conditions de travail. Il s'agit notamment de réduire les temps de parcours avec des moyens supplémentaires sur les lignes 6, 7, 11 et 19 de bus à compter de janvier 2022. La sécurité est un autre axe examiné de près par TAMqui rappelle la création d'une police des transports en 2023, le temps de former les agents et la hausse des effectifs de la police nationale à Montpellier en 2022.

Pour le détail des perturbations :

Les lignes à l'arrêt : les 4 lignes de tramway, pour les bus, les lignes 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, la Navette avec l'aéroport, ; 14, 15, 16, 17, 19, 51, 52, 53 et La Navette Montpellier/Gare Sud de France.

Les lignes qui circulent à leurs horaires habituels, sans connexion avec le réseau de bus urbain et les lignes de tramway

18 (Lattes > Montpellier)

20 (Saint-Jean de Védas)

21 (Castelnau-le-Lez > Vendargues > Baillargues > Saint-Brès)

22 (Jacou > Clapiers > Montpellier)

23 (Prades-le-Lez > Montferrier-sur-Lez > Montpellier)

24 (Grabels)

25 (Juvignac)

26 (Montferrier-sur-Lez > Montpellier)

27 (Jacou > Teyran > Saint-Drézéry > Montaud > Sussargues > Castries > Baillargues)

28 (Pérols > Lattes)

30 (Le Crès)

31 (Baillargues > Castries > Saint-Geniès des Mourgues > Restinclières > Beaulieu > Sussargues > Castries > Vendargues > Le Crès > Castelnau-le-Lez)

32 (Saint-Jean de Védas > Villeneuve-lès-Maguelone > Montpellier)

33 (Fabrègues > Saint-Jean de Védas > Montpellier)

34 (Cournonsec > Cournonterral > Pignan > Montpellier)

35 (Castelnau-le-Lez)

36 (Castelnau-le-Lez > Clapiers > Jacou)

38 (Cournonsec > Cournonterral > Pignan > Lavérune > Montpellier)

40 (Saint-Goerges d’Orques > Montpellier)

41 (Castelnau-le-Lez)

42 (Murviel-lès-Montpellier > Saint-Georges d’Orques > Montpellier)

43 (Pignan > Saussan > Fabrègues > Saint-Jean de Védas)

44 (Villeneuve-lès-Maguelone)

46 (Castries > Vendargues > Le Crès > Castelnau-le-Lez)