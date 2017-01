Aucun bus sur le réseau STAC à Chambéry après l'agression d'une conductrice

Une conductrice du STAC a été agressée hier vers 19h par un usager qui ne voulait pas payer son ticket. Les conducteurs exercent leur droit de retrait depuis jeudi soir. Aucun bus ne circule ce vendredi matin sur Chambéry et son agglomération.

Jeudi vers 19h, une conductrice s'est fait agresser par un usager qui ne voulait pas payer son ticket à l'arrêt "Ducs", dans le centre-ville de Chambéry. L'homme l'a frappée au visage et a brisé une vitre du bus. Conduite à l'hôpital, la conductrice a pu en ressortir jeudi soir "mais elle est très choquée" confie la direction du STAC ce vendredi matin.

25 faits d'incivilités par an

Les conducteurs ont immédiatement exercé leur droit de retrait et aucun bus (hormis dessertes scolaires) ne fonctionnent sur le réseau ce vendredi matin. "Cette agression a créé beaucoup d'émoi au sein du personnel. C'est l'agression de trop. On a vingt-cinq faits d'incivilité par an sur notre réseau, c'est relativement peu, mais on ne peut pas accepter que notre personnel se fasse agresser dans le cadre de ses missions" explique Ludovic Jourdain, directeur du STAC.

L'homme est toujours recherché par la police. Une réunion se tient ce vendredi matin entre la direction, le personnel et les autorités pour sécuriser le réseau. Le trafic pourrait reprendre dans la journée.