Aucun RER entre les stations d'Auber et de Vincennes jusqu'au 14 août

Début ce samedi de la deuxième phase des travaux sur le RER A : il n'y aura aucun train jusqu'au 14 août entre les gares d'Auber et de Vincennes. Ces deux gares restent néanmoins ouvertes et les correspondances sont assurées.

Début de la deuxième étape des travaux dans le RER A ce samedi 8 août : il n'y a aucune traversée de Paris jusqu'au 14 août précisément entre les gares d'Auber et de Vincennes. Ces deux gares deviennent des terminus le temps des travaux. Elles restent ouvertes et les correspondances y sont maintenus. La ligne la plus empruntée d'Europe était déjà perturbé depuis le début de l'été mais circulait jusqu'à présent normalement la semaine en journée. Ce sera ensuite le côté ouest du RER A qui sera perturbé : du 15 au 30 août aucun train ne circulera le weekend ou le soir après 21h en semaine entre les gares d'Auber et de Nanterre, ainsi qu'entre Auber et Cergy le Haut ou Poissy.

17,4 kilomètres de voies rénovés sur 24 prévus d'ici 2021

C'est une habitude depuis 2015 désormais, cela arrive chaque été pour renouveler les rails du RER. Les voies sont progressivement remplacées, de même pour les aiguillages. Le but est de moderniser la ligne. Selon Île-de-France Mobilité les résultats sont là : 93% des trains sur la ligne A sont désormais à l'heure contre 83% il y a six ans. 17,4 kilomètres de voies ont déjà été rénovés sur les 24 kilomètres prévus d'ici 2021.