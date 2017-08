Aucun TGV et ICE ne circulera entre Strasbourg et l'Allemagne jusqu'au 19 août inclus

La circulation des TGV et ICE est interrompue entre Strasbourg et l'Allemagne depuis samedi après-midi. Cela va durer jusqu'au 19 août inclus. Un tunnel s'est légèrement affaissé et cela nécessite des travaux.

Aucun TGV et ICE ne circule depuis samedi après-midi entre Strasbourg et l'Allemagne dans les deux sens. Cela va durer jusqu'au 19 août. Un tunnel situé à Rastatt au Nord de Baden-Baden s'est fragilisé en raison des fortes pluies des derniers jours Outre-Rhin. Les travaux ont débuté samedi et dureront une semaine.

Des dessertes Paris-Allemagne via Forbach

Cela perturbe fortement la circulation des trains internationaux. Les dessertes à grande vitesse entre Paris et l'Allemagne s'effectuent via Forbach. Et les voyageurs qui partent depuis Strasbourg, souhaitant se rendre à Baden-Baden, Karlsruhe, Mannheim et au delà, sont invités à se rendre a Offenburg, où des correspondances sont assurées en gare.

Dans un communiqué " la SNCF invite les voyageurs concernés à consulter les solutions de report via les systèmes d'information à distance qui seront mis à jour à jour régulièrement tout au long de la semaine à venir. Lorsque cela est possible, les clients ayant laissé leurs coordonnées sont directement avisés des solutions alternatives ; les informations peuvent également être obtenues en gare de Strasbourg, où les voyageurs sont pris en charge et orientés vers d’autres TGV."