Aucun train entre Dijon et Paris ce samedi soir

Le trafic ferroviaire sera interrompu entre Dijon et Paris ce samedi 30 mars 2019 à partir de 19h, et ce, jusqu’au lendemain matin 8h. Des perturbations dues à des travaux de modernisation de la ligne.

Dijon, France

Pour une virée à Paris ce samedi soir, il va falloir privilégier un autre moyen de transport que le train. La SNCF va réaliser des aménagements sur la ligne Dijon-Paris la nuit prochaine. Le trafic sera totalement interrompu entre ce samedi 19h et dimanche matin 8h. Il s’agit de réaliser des travaux autour de la gare des Laumes et du passage à niveau en gare de Verrey-Sous-Salmaise. Le but est, notamment, d’améliorer la régularité des circulations ferroviaires et de mieux informer les usagers en gare.

Aucun moyen de substitution prévu

La suspension du trafic concernera six trains, et la SNCF ne prévoit aucun bus pour les remplacer. La circulation reviendra à la normale ce dimanche à 8h.

Trains perturbés dans le sens Dijon-Paris - SNCF

Trains perturbés dans le sens Paris-Dijon - SNCF

Un autre week-end de perturbation au programme

Entre le samedi 6 avril, 19h, et le dimanche 7 avril, 8h, le trafic sera de nouveau interrompu entre Dijon et Paris. Cette fois-ci, l’objectif est de préparer l’aménagement des quais de la gare de Montbard à destination des personnes à mobilité réduite, un projet prévu pour 2021.

Plus d’informations sur le site TER Bourgogne-Franche-Comté ou sur l’application SNCF.