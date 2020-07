Aucun train entre Haguenau et Wissembourg ce weekend à cause de travaux

Aucun train ne circule ce weekend mais aussi les deux prochains entre Haguenau et Wissembourg, à cause de travaux faits par la SNCF. Deux ouvrages hydrauliques sont construits et un passage à niveau est renouvelé. Des cars de substitution sont mis en place.

Attention si vous devez vous déplacer entre Haguenau et Wissembourg (Bas-Rhin), aucun train ne circule ce weekend du 18 et du 19 juillet, ainsi que les deux prochains, les 25 et 26 juillet et les 1er et 2 août. La SNCF interrompt la circulation à cause de travaux. Deux ouvrages hydrauliques sont en effet construits à Kutzenhausen pour améliorer l'évacuation des pluies. Un passage à niveau est également renouvelé entre Hoelschloch et Soultz-sous-Forêt.

Des cars de substitution

Les horaires des cars sont disponibles en gare mais aussi sur Internet.

Les horaires entre Haguenau et Wissembourg - Capture d'écran SNCF