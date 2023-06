Aucun train entre Haguenau et Wissembourg cet été en raison de travaux

Comme chaque année, la SNCF profite de l'été pour faire des travaux sur les voies. Il n'y aura aucun train entre Haguenau et Wissembourg entre le 2 juillet et le 28 août. Des travaux sont aussi prévus entre Mommenheim et Sarreguemines.