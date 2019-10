Aucun train entre Marseille et Aubagne pendant la quasi totalité du week-end de la Toussaint

Plus aucun train ne circulera pendant 62 heures ce week-end entre Marseille et Aubagne

Marseille, France

À partir de ce jeudi soir, il sera difficile de voyager par le train entre Marseille, le Var et les Alpes-Maritimes. Le dernier TGV vers Nice à la Gare Saint-Charles partira ce jeudi soir à 20h03. Le dernier TER à 18h58. Ensuite, et surtout demain, il n'y aura plus aucune possibilité d'aller jusqu'à Aubagne et Toulon par le train. Pour aller vers Nice, la seule solution est d'aller d'abord en voiture jusqu'à la gare de Toulon.

Un long week-end de chantier sur le pont d'Air Bel

Depuis le 26 juin, la SNCF réalise des travaux d’élargissement du pont-rail d’Air Bel pour le compte de la Métropole Aix-Marseille-Provence. L’objectif de ce chantier est de permettre une circulation routière à double sens sous le pont, entre l’avenue Jean Lombard et l’avenue d’Air Bel, et de désenclaver ainsi le quartier d’Air Bel.

Aucun car de substitution

Pendant ce week-end de la Toussaint, la SNCF n'a prévu aucun car de substitution. Elle explique en effet que ces travaux sont planifiés depuis longtemps. Et que de toutes les façons, il était impossible de faire une réservation. A moins d'avoir reporté son voyage au dimanche après midi. Quand les trains pourront à nouveau rouler sur le pont d'Air Bel.