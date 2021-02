En raison de travaux de modernisation sur un pont, il n'y aura aucun train TER entre Nîmes et Le Grau-du-Roi du 15 février au 30 avril. La SNCF met en place un système de cars de substitution.

Aucun train entre Nîmes et Le Grau-du-Roi pendant deux mois

Du 15 février au 30 avril 2021, les circulations TER seront momentanément interrompues entre Nîmes et Le Grau-du-Roi (Gard). Objectif : d’importants travaux de modernisation sur le pont ferroviaire de Rhôny au Cailar. Les opérations consistent à régénérer les zones d’appui du tablier métallique et à remettre à neuf les composants de la voie ferrée aux abords de l’ouvrage, explique la SNCF dans un communiqué.

Coût de l'opération : 870.000 euros

Ces travaux sont financés par la Région Occitanie (91,5 %) et SNCF Réseau (8,5%).

Durant cette période les circulations ferroviaires seront partiellement interrompues entre Nîmes et Vauvert, et totalement interrompues entre Vauvert et Le Grau-du-Roi. Des autocars de substitution seront mis en place.

Toutes les information sur les conditions de circulation pendant les travaux sur cette ligne sont disponibles :