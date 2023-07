Aucun train ne circule entre Dijon et Bourg-en-Bresse ce week-end du 14 juillet 2023

En ce week-end de départ en vacances, il va falloir faire sans le TER. Du moins sur la ligne Dijon-Seurre-Bourg-en-Bresse. La voie est neutralisée les 14, 15 et 16 juillet 2023 pour des travaux de maintenance. Le chantier, programmé, devrait permettre d'améliorer les performances de la ligne, notamment en matière de sécurité. Un service de substitution par autocars est assuré, mais le nombre de places est limité et risque d'être pris d'assaut. Une deuxième phase de travaux aura lieu le week-end du 22 et 23 juillet entraînant les mêmes conséquences.

ⓘ Publicité