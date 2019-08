Aucun train sur la ligne TER entre Mouchard et Bourg-en-Bresse pendant trois jours

Le tronçon Mouchard/Bourg-en-Bresse, sur la ligne entre Besançon et Lyon, est coupé pour cause de travaux.

Franche-Comté, France

Exceptionnellement, pendant 72h, la circulation des TER entre Mouchard et Bourg-en-Bresse est coupée pour cause de travaux, à partir de ce jeudi, midi et jusqu'à dimanche, 13h. Depuis avril dernier, la SNCF rénove la gare de Lons-le-Saunier pour rendre les quais et les espaces accessibles aux personnes à mobilité réduite. D'habitude, les travaux sont réalisés de nuit pour éviter de perturber le trafic.

Des cars mis en place

Des cars assurent les trajets entre Mouchard et Lons-le-Saunier et entre Lons-le-Saunier et Bourg en Bresse. Ils se prennent devant les gares habituellement desservies par le train. Vous pouvez consulter les horaires sur le site de la SNCF ou sur le fil Twitter TER Bourgogne Franche-Comté.

Pas de changement au niveau des billets

Côté billets, ce sont les mêmes que ceux utilisés pour le train. Vous pouvez les acheter sur place ou par internet. Attention, prenez vos précautions : les chauffeurs de car ne vendent pas de billet à bord.