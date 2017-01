Aucun tram ne circulera samedi après-midi dans l'agglomération Orléanaise

Les deux lignes sont concernées, la A et B. Des bus de substitution sont mis en place par Kéolis.

Le Loiret, le Loir-et-Cher et l'Eure-et-Loir sont placés en viilance orange, jusqu'à dimanche matin 6h. Météo France annonce des pluies verglaçantes dans l'après-midi. Première conséquence : le réseau TAO a décidé de suspendre la circulation du tramway. Aucun tram ne roulera à partir de 13h et ce jusqu'à dimanche matin. Les deux lignes sont concernées, la A et B.

"La glace qui se dépose peut empêcher la bonne circulation du courant électrique. On peut avoir des rames qui tombent en panne dans des endroits dangereux, au milieu d'un carrefour par exemple. La glace peut aussi gêner le freinage sur les sections de la ligne qui sont en pene forte" - Jean-Philippe Deloge, responsable marketing TAO

Des bus de substitution sont mis en place par Kéolis.