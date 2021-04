Audincourt : la route de Seloncourt va fermer pour huit mois

A partir de ce lundi matin, la départementale 34 à Audincourt, plus connue sous le nom de route de Seloncourt, va fermer à la circulation pour huit mois, en raison de travaux d'assainissement et de modernisation. Elle sera rouverte tous les week-ends.

13 000 véhicules l'empruntent chaque jour : à partir de ce lundi matin, la route de Seloncourt à Audincourt va être fermée à la circulation pour huit mois. Il sera impossible en semaine de circuler entre le carrefour de la rue de Verdun et le carrefour de la rue sous la Vigne. Des déviations seront mises en place par la Route départementale 35 et la Route départementale 38E.

La route sera coupée entre deux carrefours - (Pays de Montbéliard aglomération)

Des travaux d'assainissement et de modernisation

Pays de Montbéliard Agglomération doit réaliser des travaux d'assainissement, pour réparer un collecteur de transfert des eaux usées. Elle en profite également pour moderniser les voies afin d'y faire passer sa THNS3, les bus à haut niveau de service de l'agglo.

Perturbations aussi sur les bus

Il y aura donc aussi des perturbations sur le réseau de bus Evolity. Plusieurs arrêts ne pourront plus être desservis : à Audincourt : les arrêts Ranchots, Acacias, Square Dison, Reims, Le Coteau et Les Bessots et à Seloncourt : les arrêts les Noyers et La Maletière. L'actuelle ligne THNS3 sera donc scindée en deux. Un service de navette sera également mis en place par la suite.

La route sera ouverte le week-end

L'accès aux commerces et aux bâtiments sera maintenu pour les piétons. La zone de travaux sera remblayée chaque week-end pour permettre aux véhicules d'y circuler normalement du vendredi soir au lundi matin. Les travaux seront suspendus aussi du 10 au 14 mai pour le pont de l'Ascension, et du 24 au 28 mai pour la Pentecôte.