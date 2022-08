Augmenter le Pass Navigo pour un service de qualité : la proposition de l'association Plus de trains !

Robin Bernaud, votre nouveau baladeur du matin dans le 6-9 France Bleu Paris, était ce matin aux côtés des utilisateurs des transports en commun. Et en ce début de rentrée, les lignes de RER C et D voient 19 de leurs trains supprimés : une galère pour ses usagers.