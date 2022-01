Aurillac abandonne le ticket de bus pour une carte sans contact

"Je monte, je valide". C'est le nouveau slogan du réseau Trans'cab pour marquer ce changement. Le bon vieux ticket de bus disparaît dès ce lundi au profit d'une carte sans contact rechargeable. Une période de transition est tout de même prévue en janvier où les vieux tickets seront toujours acceptés.

Le renouvellement a débuté en décembre. Tous les abonnés à l'année ont reçu une nouvelle carte. Les abonnés mensuels doivent échanger leur traditionnel coupon avec une carte lors du renouvellement de leur abonnement. Enfin les voyageurs occasionnels ont pu se procurer cette carte à la boutique ou au siège de la Stabus, ce qu'il est toujours possible de faire dans les semaines à venir. Et pour ceux qui ont encore des tickets papier non utilisés, ils seront crédités sur cette nouvelle carte.

Un ticket de dépannage à 2 €

La première carte est gratuite. En revanche, une seconde carte sera payante en cas de perte, de dégradation ou de vol. Elle peut être rechargée sur internet ou bien à la boutique de la Stabus. Les tarifs ne changent pas; le ticket à l'unité coûte 1,40 €. Il restera tout de même la possibilité d'acheter un ticket de dépannage à bord d'un bus, cette fois à 2 €uros.

Le grand avantage de cette carte sans contact est de permettre l'intermodalité entre les réseaux de transport. Autrement dit, elle pourra être utilisé pour d'autres déplacements qu'uniquement le réseau de bus d'Aurillac. Un pôle d'échange intermodal est en cours de construction à côté de la gare, il sera terminé en juin. La carte pourra être utilisée à la fois sur les lignes de la Stabus et dans les TER (trains et bus) dès le mois de février, avec une réduction de 10% sur les deux abonnements. Elle sera également valable sur les lignes interurbaines régionales à partir de la rentrée scolaire de septembre. C'est pour cela que la région Auvergne - Rhône-Alpes finance 80% des 290.000 €uros d'investissement que coûte ce nouveau dispositif.