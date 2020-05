Déconfinement : les bus bientôt remis en service dans l'agglomération d'Aurillac

Après une paralysie de près de deux mois, les bus de l'agglomération d'Aurillac vont sortir de leur dépôt à partir de lundi prochain. Les lignes urbaines 1 à 5 circuleront à nouveau, selon les horaires de la période "vacances scolaires". Les lignes périurbaines A à M devraient garantir au moins un aller-retour par jour pour les habitants des 25 communes de la Communauté d'Agglomération du Bassin d'Aurillac (CABA). En revanche, les navettes centre-ville et du Transport des Personnes à Mobilité Réduite resteront suspendus en raison de leur petite capacité.

La reprise des transports scolaires maternelles et primaires est, quant à elle, définie en collaboration avec les communes, selon les modalités d'ouverture des écoles maternelles et primaires du territoire. Les parents peuvent se renseigner auprès de leur mairie à compter du jeudi 7 mai.

Des mesures d'hygiène et de sécurité à respecter

Pour un fonctionnement optimal des services de transports et pour la sécurité de tous, la Stabus et la CABA en appellent au civisme et à la responsabilité de chacun. Pour répondre à ces objectifs, la Stabus met en place un roulement de ses véhicules : un bus ne circulera que sur une demi-journée (matin ou soir) et sera entièrement désinfecté et nettoyé pour la prise de service du lendemain.

Les usagers doivent eux aussi respecter certaines mesures :

Le port du masque est obligatoire pour tous les usagers (à défaut, l'accès au véhicule sera refusé) et les gestes barrières doivent être respectés

La montée et la descente dans le bus doivent se faire par les portes centrales, 1 personne à la fois, en respectant la distanciation sociale ;

La vente de tickets est suspendue à bord des véhicules (la cabine du conducteur est protégée par un espace de distanciation sécurisé). Les usagers doivent donc se munir d'un titre de transport valide avant leur montée dans le bus. Il est conseillé de privilégier l'achat de ces titres sur l'application gratuite MyBus.

Dans les bus, 1 siège sur 2 est condamné afin de préserver la distanciation sociale. La capacité d'accueil des véhicules est donc réduite de moitié. La montée pourra ainsi être refusée si le nombre maximal de passagers est atteint.

Afin de laisser la priorité aux actifs et aux scolaires et pour limiter l'affluence, il est demandé aux voyageurs qui en ont la possibilité d'éviter les heures de pointe et de limiter leurs déplacements au strict nécessaire. Le fonctionnement du service de transports en commun sera amené à s’adapter aux évolutions du contexte sanitaire. Vous êtes invités à consulter régulièrement les informations publiées sur le site stabus.fr et sur la page Facebook de la CABA.

Louer un vélo

Une solution alternative aux transports en commun est également proposée avec la mise à disposition par Stabus, au travers de l'offre Vélo'Cab, de 80 vélos classiques ou à assistance électrique.

Indemnisation des usagers

Suite à l'arrêt du réseau de transport dû au confinement pendant deux mois, des mesures d'indemnisation sont mises en place à l'attention des abonnés du réseau Trans’cab. Toutes les informations sont sur le site internet Stabus. Vous pouvez également appeler au 04.71.48.53.00