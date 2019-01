Auto : mais pourquoi les batteries flanchent-elles souvent l'hiver ?

La Rochelle, France

Il commence à faire froid en Charente et Charente-Maritime et votre voiture a du mal à démarrer? Non, le froid n'est pas à lui seul responsable de la mort de votre batterie. Il est en fait plus juste de dire, que ce sont les écarts de températures qui en viennent à bout. Mercure négatif la nuit, positif le jour, un yo-yo que n'apprécient pas les composants de batterie. Alors si ces fluctuations du thermomètre peuvent avoir des conséquences sur la batterie en hiver, la même chose se produit l'été.

Avec une forte amplitude de températures, les batteries qui ont déjà 3 à 4 ans de vie peuvent vous lâcher d'un coup

Avec un véhicule garé en plein soleil, sous le capot, la température peut dans certains cas atteindre plus de 50°C, et à la mi-août, si il fait très chaud le jour, il peut aussi faire plutôt frisquet la nuit. Et c'est vrai aussi l'hiver. "Résultat, avec une forte amplitude de températures, les batteries qui ont déjà 3 à 4 ans de vie peuvent vous lâcher d'un coup". Nicolas est mécanicien à Dépanoto à La Rochelle, en ce moment sur une intervention sur deux, il se déplace pour une batterie à plat.

Couvrir la batterie la nuit avec une couverture ne changera rien. Si elle doit lâcher, elle lâchera." - un mécanicien d'Aytré -

Pas grand chose à faire pour prévenir cette défaillance. Pour Benoît Garnier, un mécanicien gérant d'un garage à Aytré, _"_recharger sa batterie avant l'hiver ne changerait pas la donne. Elles sont aujourd'hui sans entretien. Les couvrir la nuit avec une couverture ne change rien, non plus. Si elle doit lâcher, elle lâchera."

Pour les voitures récentes, cela ne sert plus à grand chose de pousser votre voiture pour faire redémarrer le moteur

Au chapitre des petites choses à savoir, pour les voitures récentes, cela ne sert plus à grand chose de pousser votre voiture pour faire redémarrer le moteur. Avec la présence de plus en plus d'électronique au sein du véhicule, pour Rémy Meneau, mécanicien Renault à Sainte Soulle, "Cela ne fonctionne plus. Les calculateurs ont besoin d'un minimum de tension pour permettre de faire repartir le moteur." Pour Nicolas de Dépanoto, "Les voitures ont en plus des pompes électriques pour acheminer le carburant, du coup, cela devient très complexe de faire repartir la voiture en poussant."

Notez enfin que pour éviter de trop fatiguer votre batterie, il ne faut pas multiplier les petits trajets. L'équation est simple, il faut en moyenne rouler 10 kilomètres pour permettre à l'alternateur de recharger la batterie. Quand la batterie montre déjà quelques petits signes de fatigue, le plus simple c'est d'anticiper son remplacement pour éviter de se retrouver bloqué à l'heure de l'embauche.