Automobiles en Côte-d'Or : quelques conseils pour éviter les pannes de batteries

Parmi les choses très désagréables en hiver il y a les pannes de batteries. Vous vous apprêtez à monter en voiture, vous tournez la clé dans le contact et puis... plus rien. Ces pannes dues au froid donnent beaucoup de travail aux garagistes sur Dijon ces jours-ci.

Vous avez peut-être vu au détour d'une rue ou sur le bord d'une route près de chez vous des automobilistes le nez dans le moteur de leurs voitures ? Depuis quelques jours il fait bien froid et nos véhicules n'aiment pas toujours ça. Ce sont surtout les batteries qui ont tendance à nous lâcher.

Au moins 30% d'appels en plus chez Midas à Dijon

Selon certaines estimations les problèmes de batteries ou d'alternateurs représenteraient 60% des dépannages en ce moment ! Chez Midas -enseigne qui pèse 8 000 clients au centre de Dijon- les appels téléphoniques seraient en hausse de 30 à 50% ces derniers jours !

Les véhicules diesel parmi les plus impactés

Selon Pascal Bardoz, le patron de deux franchises Midas sur l'agglomération dijonnaise, les pannes de batteries, de démarreurs, d'alternateursou de bougies de préchauffage toucheraient surtout les automobilistes qui roulent au diesel et qui font beaucoup de petits trajets en ville. "Notamment parce que quand on fait beaucoup de ville avec un véhicule diesel -qui est assez énergivore au démarrage- on baisse chaque jour un peu plus le seuil de charge et on ne roule pas assez pour recharger cette batterie."

Faire un trajet un peu plus long de temps en temps

Son conseil : rouler plus ! "Oui ou de temps en temps faire un trajet un peu plus long. Parce que le meilleur chargeur de votre batterie c'est votre voiture et son alternateur. Si vous faites -par exemple à Dijon- un aller et retour sur la rocade du Nord au Sud, ça suffit souvent à la recharger."

Pascal Bardoz Copier

Rouler à 40 ou 50 en ville est insuffisant

Car les petits trajets du quotidien ne sont pas suffisants pour recharger la batterie d'un véhicule confie le professionnel. "C'est sûr que rouler à 40 ou 50 en ville ne permet pas de recharger convenablement. Mais il ne s'agit pas non plus de rouler une heure et de polluer inutilement l'atmosphère mais un trajet de 15-20 minutes à 80 kilomètres heures une fois par mois, c'est bien". Surtout si votre batterie n'est pas trop ancienne. "Si elle est trop vieille, peut-être cela vaut-il le coup de la faire remplacer" suggère Pascal Bardoz.

Victor mécano dans un garage avenue Eiffel à Dijon © Radio France - Thomas Nougaillon

Notre reporter s'est rendu dans un garage de l'avenue Eiffel à Dijon Copier

C'est la pleine saison des pannes pour les batteries !

En tout cas dans ce garage Renault de l'avenue Eiffel, Victor, l'un des deux mécanos, confirme avoir beaucoup de travail ces temps-ci. "On en a encore fait une ce matin. Et la semaine dernière on était sur un rythme d'une par jour." Changer une batterie peut coûter cher comptez jusqu'à 300 euros selon les modèles de véhicules explique Victor ! Son conseil pour essayer d'éviter les mauvaises surprises ?

Victor, mécano dijonnais

"L'un des conseils que je donne c'est de penser le soir à bien remettre à zéro tout ce qui s'allume tout seul habituellement dans certains véhicules. Je pense aux phares ou à la ventilation par exemple. Au démarrage le matin c'est important que tout soit bien éteint. Une fois que l'on a démarré, alors, on peut tout rallumer".

Victor, mécano dans un garage avenue Eiffel à Dijon © Radio France - Thomas Nougaillon

Quelques conseils complémentaires

On récapitule, pour ne pas tomber en panne : ne systématisez pas les trajets trop courts, éteignez la radio, le système de navigation de votre voiture, les phares ou la ventilation quand vous allumez le moteur le matin et si vous le pouvez garez votre voiture dans un garage.