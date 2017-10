Automobilistes dijonnais, faites contrôler vos feux, c'est gratuit

La Prévention Routière de Côte-d'Or organise sa campagne "Lumière et Vision 2017". A Dijon, elle a démarré ce lundi 2 octobre 2017 aux Grésilles et finira ce samedi 7 octobre place Wilson. C'est de 9 heures à 12 heures 30 et de 13 heures 30 à 18 heures tous les jours.

Les journées commencent à raccourcir, sur les routes la visibilité diminue... À l'entrée de l'hiver avez-vous pensé à faire un petit "check-up" de votre véhicule? Dans le cadre de la Campagne Nationale "Lumière et Vision", durant toute la semaine, la Prévention Routière de Côte-d'Or, en partenariat avec les services de la police municipale de Dijon, vous propose un contrôle gratuit de l'éclairage de vos voitures.

Très utile surtout que, selon la Prévention Routière, un automobiliste sur deux se dit "gêné" lorsqu'il conduit la nuit à cause de l'éblouissement produit par les autres véhicules. Ce lundi 2 octobre 2017, bénévoles et policiers municipaux, étaient dans le Quartier des Grésilles, rue du Docteur Julié.

Un bénévole de la Prévention Routière de Côte-d'Or arrête un véhicule sous le stand © Radio France - Thomas Nougaillon

"Il est nécessaire d'effectuer ces contrôles juste avant l'hiver"

Le brigadier Frantz Millet a participé à ces contrôles. Il nous dit quels sont les petits défauts qui ont été le plus souvent constatés. "Cela concerne surtout, tout ce qui est feux de croisement, soit le réglage est trop haut, soit trop bas. Les gens ne se rendent pas compte qu'avoir un éclairage extrêmement haut peut éblouir les conducteurs qui arrivent face à eux, ce qui peut provoquer des accidents." Le policier municipal rajoute qu'il "invite les automobilistes à venir vérifier leurs feux au moins une fois par an, le contrôle est gratuit et ne dure pas plus de cinq minutes. Mais il est nécessaire de le faire avant l'arrivée de l'hiver".

Le brigadier Frantz Millet à propos des petits soucis les plus couramment rencontrés sur les véhicules Copier

Grâce à cette machine, Gaëtan, bénévole à la Prévention Routière sait si les feux sont bien réglés et -à défaut- ajuster le faisceau lumineux pour le mettre à la bonne hauteur © Radio France - Thomas Nougaillon

"Maintenant je peux rouler vraiment tranquille"

La plupart de ceux et celles qui s'arrêtent au stand le font un peu par hasard. Comme Évelyne, 63 ans, "j'ai un papier à déposer à la sécurité sociale, j'ai vu ce stand et comme je savais que j'ai un feux mal réglé, j'ai décidé de m'arrêter". Une fois l'opération réalisée, Évelyne, repart plus sereine "maintenant je peux rouler vraiment tranquille".

Évelyne, une automobiliste dijonnaise, rassurée Copier

Ce policier municipal règle les phares du véhicule © Radio France - Thomas Nougaillon

Près de 600 voitures contrôlées en 2016

L'an dernier à Dijon, en 2016, 500 à 600 véhicules ont été contrôlés au cours de cette opération "Lumière et Vision". 20% avaient du être orientés chez un garagiste. 20% avaient pu être "dépannés" sur place. Réglage des optiques, balais d'essuie-glace défectueux à remplacer constituaient le gros de ces petites "réparations".

Pas moins de 20 points de contrôles sont vérifiés, parmi eux: les feux de position, les feux de croisement, les feux de route, les feux de brouillard ou encore les balais d'essuie-glaces © Radio France - Thomas Nougaillon

Les différents points de contrôle cette semaine

Ce mardi le stand de la Prévention Routière est installé place du marché au sein du quartier de la Fontaine-d'Ouche. Ce mercredi, il sera basé, sur le parking d'Ikea rue de Dallas. Jeudi au parking du Parc de la Colombière et vendredi et samedi place Wilson (à l'angle du cours du Général de Gaulle).