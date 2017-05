Autopartage : les premières voitures en libre-service de Drôme-Ardèche

C'est une première en Drôme-Ardèche ! Deux voitures en libre-service ont été installées près de la gare de Valence-TGV. Elles se louent de quelques minutes à plusieurs jours. Six véhicules d'autopartage seront en service d'ici la fin de l'année.

Deux voitures en libre-service viennent d'être installées près de la Gare de Valence-TGV par la société Citiz et Valence-Romans Déplacements. L'une est garée sur le parking Effia de la gare et l'autre à quelques mètres, avenue de la gare à Alixan.

Deux premières voitures près de la gare de Valence-TGV

Une des voitures Citiz est installée au 7 avenue de la gare à Alixan, près de la gare de Valence-TGV. © Radio France - Mélanie Tournadre

Ces voitures, des Yaris hybrides, se louent pour quelques minutes ou plusieurs jours. Il faut demander une carte d'accès et s'inscrire sur internet, sur le site de Citiz Alpes-Loire ou sur rendez-vous à Valence-Romans Déplacements. Une fois la carte délivrée, vous pouvez réserver une voiture 24/24 et 7j sur 7 par internet, smartphone ou téléphone. La réservation est possible jusqu'à cinq minutes avant la prise du véhicule.

Vous devez ensuite passer votre carte devant le lecteur fixé derrière le pare-brise de la voiture. A l'intérieur, vous avez un boitier avec les clefs. Après avoir vérifié qu'il n'y a pas de défauts non signalés sur le véhicule, vous pouvez démarrer. Il faut impérativement ramener à l'heure la voiture sur la même place de parking qu'au départ.

Différents tarifs selon les usages

Trois formules sont proposées pour les tarifs. Sans abonnement, avec la formule mini, c'est 4,5 euros l'heure et 0.35 centimes le kilomètre, soit 12, 5 euros pour deux heures et 10 km parcourus.

Avec un abonnement à 8 euros par mois (formule classique), c'est 3 euros l'heure et avec un abonnement à 16 euros par mois (formule fréquence), c'est 2 euros l'heure.

Des véhicules pratiques pour les particuliers sans voiture

Les utilisateurs qui ont réservé passent leur badge sur le véhicule et récupère à l'intérieur les clefs. © Radio France - Mélanie Tournadre

"C'est intéressant pour les ménages qui n'ont qu'une voiture ou pour les particuliers sans voiture qui ont des courses à faire ou du volume à transporter" explique Marylène Peyrard, présidente de Valence-Romans Déplacements.

"Ces voitures sont aussi beaucoup utilisées par les professionnels, entreprises, collectivités locales ou associations, en complément de leur flotte de véhicules" explique Martin Lesage, directeur général de Citiz Alpes-Loire.

Six voitures d'ici la fin de l'année

Deux autres voitures en libre-service seront installées d'ici juin à Valence, au Pôle bus (avenue Félix Faure) et au parking Edouard Herriot (av du président E.Herriot). Puis deux autres véhicules seront également mis en service d'ici la fin de l'année à la gare de Valence-Ville. Il est également envisager d'en installer à plus long terme, sur la commune de Romans.