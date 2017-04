Autoroute A 4: deux mois de chantier entre Brumath et Saverne

La SANEF démarre ce mardi 18 avril un chantier de plus de deux mois sur l'A4 entre Brumath et Saverne. Il faut refaire 24 km de chaussée dans les deux sens. Le trafic risque d'être très ralenti aux heures de pointe. 30.000 véhicules empruntent ce tronçon chaque jour.

Les usagers réguliers de l'autoroute A4, au nord-ouest de Strasbourg, l'autoroute qui relie la capitale alsacienne à Paris, vont devoir quitter la maison un peu plus tôt dès ce mardi matin 18 avril 2017. La SANEF ouvre un grand chantier de 4 millions d'euros entre Brumath et Saverne. Il faut refaire deux fois 24 km de chaussée, dans chaque sens. L'an dernier, déjà, la SANEF a rénové le tronçon Phalsbourg - Saverne.

Deux mois de travaux

Ce chantier, qui devrait se terminer le 16 juin, va gêner pas mal d'automobilistes, habitués à rallier Strasbourg au quotidien, depuis Saverne, Haguenau ou Hochfelden. Cette section de l'autoroute est en effet empruntée par 30.000 véhicules, chaque jour. La SANEF renouvelle le macadam sur le tronçon de l'A4 situé entre les sorties 45 et 47, c'est à dire entre Saint-Jean-Saverne et l'échangeur vers Haguenau, près de Brumath.

24 km de macadam à rénover sur l'A4 © Radio France - Aymeric Robert

Les bretelles Hochfelden ou Brumath "zone industrielle" seront fermées sporadiquement, des déviations permettront de contourner ces obstacles, mais sur l'autoroute la circulation ne sera jamais coupée. Elle sera basculée sur une seule voie, dans chaque sens, au fur et à mesure de l'avancement des travaux. Aux heures de pointe, en semaine, le trafic sera sérieusement ralenti. Par contre, on circulera tout à fait normalement le weekend.

De gros ralentissements annoncés en fin de journée

50 ouvriers et agents de la SANEF travailleront sur le chantier, qui va nécessiter 52.000 tonnes de matériaux divers. L'A 4 sera comme neuve mi-juin, à la fin des travaux. En attendant, il va falloir s'armer de patience. La SANEF prévoit de gros ralentissements en fin d'après-midi, entre 16 et 19h, en semaine. Pour les usagers réguliers de l'A4, la période la plus délicate se situera en milieu de chantier, mi-mai, au niveau du diffuseur n°47, celui qui va vers la zone industrielle de Brumath et vers Haguenau. Ses accès seront fermés ponctuellement, tout comme d'ailleurs l'échangeur n°46, à Hochfelden. La SANEF installera des déviations.