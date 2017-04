Autoroute A 6 : les sorties de Tournus et Chalon fermées dans la nuit du 3 au 4 avril

En raison de travaux, les sorties n°25 (Tournus) et n°27 (Chalon) seront fermées dans la nuit du 3 au 4 avril 2017.

Les diffuseurs de Tournus et de Chalon Nord seront fermés dans la nuit du 3 au 4 avril sur l'autoroute A6. La société APRR installe des dispositifs de sécurité adaptés aux motocyclistes sur ces bretelles, ce qui va nécessiter une fermeture nocturne.

Fermeture totale puis partielle

Dans la nuit du 3 au 4 avril donc, de 21 h à 6 h, depuis Tournus, vous ne pourrez plus accéder à l'autoroute A6 en direction de Paris et de Lyon, et si vous circulez sur l’autoroute, vous ne pourrez donc pas prendre la sortie 27 (Tournus).

La nuit du 5 au 6 avril, la fermeture est seulement partielle : de 21h à 6h, depuis Tournus, vous ne pourrez plus accéder à l'autoroute A6 en direction de Paris et de Lyon mais si vous circulez sur l'autoroute, vous pourrez sortir à Tournus.

Enfin pour la sortie Chalon, dans la nuit du 6 au 7 avril, la sortie Chalon Nord sera fermée depuis l'A6, mais si vous circulez sur l'autoroute, vous pourrez sortir à Chalon.