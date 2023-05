Autoroute A13 sans barrières de péage : le détail du fonctionnement et des travaux

S'arrêter, plusieurs fois par trajets, pour payer le péage sur l'autoroute A13, c'est bientôt fini. Comme annoncé, les infrastructures de péage vont disparaitre d'ici à la fin 2024, remplacées par des portiques qui vont scanner votre plaque d'identité. Les travaux, qui ont commencé ce mardi 9 mai, doivent s'étalier jusqu'à 2027. Voici le détail du futur fonctionnement et des travaux.

Installation des futurs portiques

Il n'y aura plus besoin de s'arrêter pour payer son péage. Les barrières telles qu'on les connaît depuis des années le long de l'A13 et de l'A14 en région parisienne vont disparaître. Depuis ce mardi 9 mai 2023, les futurs portiques qui scanneront votre plaque d'immatriculation sont en train d'être installés au niveau de l'échangeur d'Incarville (Eure) et sur celui de Cagny (Calvados), cela pour cinq à six mois. 39 portiques doivent être installés pour remplacer les 14 péages. Leur installation sera terminée à l'été 2024.

Fermeture des voies de droite

Pour les premiers péages, cela débutera dès mars 2024. Les deux voies de droite seront fermées, de chaque côté, pour supprimer les barrières, cabines du péage et créer une voie libre. Cela prendra trois mois et demi par site, et risque bien sûr de créer quelques ralentissements les jours où les péages sont très utilisés. A la fin 2024, tous les péages y seront passés.

Fermeture des voies centrales, mise en service des portiques

Une fois ceci terminé, en juin 2024 pour les premiers sites, décembre 2024 pour les autres, les voies de droite seront rouvertes, sans les barrières, et les voies centrales seront à leur tour fermées, pour détruire le reste du péage. Les portiques entreront alors en action. Il faudra donc s'inscrire sur Internet, pour lier sa plaque d'immatriculation à un compte bancaire, ou régler la note après chaque passage dans les 72 heures dans un "commerce partenaire". Il faudra aussi rouler moins vite pendant cette période, 70 ou 90 km/h. La reconstruction de l'autoroute doit durer 24 mois.

Comment payer son péage une fois les portiques fonctionnels - Document Sanef

Réouverture en 3x3 voies

Une fois les voies centrales recréées, elles rouvriront, et l'autoroute sera donc accessible en 3x3 voies, sans barrières de péage, en ligne droite, où il sera donc possible de rouler à 130 km/h. Il faudra attendre 2027. Les voies situées le plus à droite seront détruites, pour supprimer toute traces du péages existant auparavant.

Pourquoi un tel projet ?

Ce projet d'autoroute à flux libre doit coûter 120 millions d'euros, financés par le groupe Sanef, en partie grâce aux dernières hausses de coût du péage. L'A13, avec sa portion d'A14, deviendra donc entièrement sans arrêt. La Sanef évoque plusieurs avantages : des gains de fluidité et de rapidité : plus besoin de s'arrêter, gain de simplicité : un seul paiement pour tout le trajet et un gain de sécurité : en sortie de péage notamment. L'entreprise évoque aussi côté écologique, avec une diminution du carburant consommé en sortie de péage. Pour les possesseurs d'un badge automatique à fixer, rien ne change. Les autres devront soit s'inscrire sur un site internet pour lier leur véhicule à un compte bancaire, soit payer à chaque trajet dans des commerces partenaires. La société d'autoroutes promet plus de détails prochainement.

Le détail des sites concernés - Document Sanef

Et si je prête ma voiture ?

Ce changement pose de nombreuses questions, auxquelles l'entreprise n'a pas toujours la réponse. Notamment si l'on prête sa voiture à un ami ou si l'on utilise une voiture de location. Cela pose aussi des question pratiques pour les touristes étrangers, qui n'auront pas l'habitude de ce fonctionnement, même si les étrangers ne représentent que 7% des véhicules sur l'A13, en comptant les poids-lourds. Cela ne facilitera pas non plus le travail des policiers en cas de contrôles. Tout sera question d'adaptation.

Autoroute en flux libre Paris Normandie - Phasage des travaux