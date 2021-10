Autoroute A31 : un tronçon limité à 70km/h après un grave accident en Moselle

L'accident s'est produit dans la nuit et entraîne des perturbation jusqu'à la mi-journée, ce jeudi.

Vers 2H45, dans la nuit de mercredi à jeudi, une conductrice a perdu le contrôle de sa voiture et percuté la glissière centrale de l'A31 à hauteur de Bétange (Moselle), avant de se faire elle-même percuter par un camion. Elle a été transportée dans un état grave à l'hôpital de Nancy et son pronostic vital est engagé.

Vitesse limitée jusqu'à midi sur l'A31

Conséquence de cet accident, la vitesse est limitée à 70 km/h entre l'échangeur 42 et 43 dans le sens montant, en direction du Luxembourg. Ça concerne le tronçon entre Bétange et Thionville-Elange et les restrictions restent en vigueur jusqu'à midi.