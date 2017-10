Autoroute A45 : la ministre Élisabeth Borne rendra sa décision dans deux mois

Ce mercredi et jeudi, la ministre des transports travaille sur le dossier controversé de la nouvelle autoroute entre Saint-Étienne et Lyon. Et Élisabeth Borne a indiqué qu’elle allait statuer dans deux mois.

Une nouvel dead-line ! La ministre de transports, celle qui doit signer ou non le début des travaux de l’A45, a décidé de prendre encore un peu de temps. Ce mercredi 11 octobre elle recevait les financeurs du projet de la nouvelle autoroute : Gaël Perdriau pour Saint-Étienne Métropole, Bernard Bonne président du département et Dino Cieniri pour Région Auvergne-Rhône-Alpes. Élisabeth Borne leur a indiqué qu’elle voulait prendre du temps et qu’elle rendrait sa décision dans deux mois, le temps de consulter tous les partis. La décision sera tranché lors de la présentation de la loi programmation budgétaire.

Dès jeudi elle recevra d’ailleurs tous les parlementaires du Rhône et de la Loire sur le sujet.