Autoroute A45 : les riverains de la Nationale 88 l’attendent de pied ferme

Les riverains de la nationale 88 aussi attendent la nouvelle autoroute A45. Ils viennent d’écrire au nouveau président de la République pour demander que la nouvelle infrastructure voie bien le jour.

Alors que l'on entend beaucoup les opposants à l’A45, l'association des riverains de la nationale N88 tapent du poing sur la table. Les adhérents de l'Ardiso 88 viennent d'écrire à Emmanuel Macron, le nouveau président et aux ministres concernés (le premier ministre Édouard Philippe/ le ministre de la transition écologique Nicolas Hulot, le ministre de l'intérieur Gérard Collomb et la secrétaire d'état aux transports Élisabeth Borne.)

Un courrier dans lequel ils soutiennent totalement le projet de l'A45. Selon eux, la nouvelle autoroute est indispensable pour désengorger la nationale 88 empruntée chaque jour par des milliers d'automobilistes mais aussi par milliers des camions qui font ainsi le trajet Lyon -Toulouse. ( 4000 camions par jour au niveau de Saint-Étienne).

Ils redisent que les riverains de la N88 et l'A47 souffrent quotidiennement du bruit mais aussi de la pollution. Selon eux, les indicateurs de pollution donnent des comptes rendus effrayants " très mauvais" et très dégradé".

Noël Berlier est le président de l'Ardiso 88. Et pour lui, il faut arrêter de négocier et de discuter et il faut faire l'A45. Il y a même urgence explique le président.

"L’ A45 a passé tous les filtres, toutes les études ont été approuvées, tous les financements trouvés, alors aujourd’hui il faut démarrer. Sinon on va le payer. En France on est passé de la troisième à la septième place au niveau des infrastructures en 4 ou 5 ans. Il faut arrêter de prendre du retard. Le trafic augmente de 0,6% - 0,8 % en moyenne. En 40 ans, le parc automobile a été multiplié par trois et les gens roulent trois fois plus qu’il y a 40 ans. Et dans le même temps, sur le bassin stéphanois il n’y a pas eu de nouvelles infrastructures à part le contournement de Saint-Chamond."