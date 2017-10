Autoroute A45 : tous dans le bureau de la ministre des transports... sauf Laurent Wauquiez

Deux réunions décisives ce mercredi 11 et jeudi 12 octobre dans les bureaux du ministre des transports Elisabeth Borne. Tous les élus concernés par le projet d’A45 vont plaider autour du projet de la nouvelle autoroute. Laurent Wauquiez le président de la Région lui n'a pu se libérer.

Ce mercredi et jeudi, c’est jour de grand oral pour les élus de la Loire qui défendent encore le projet de l’autoroute A45. Avec d’abord l’invitation aux financeurs du projet. Gaël Perdriau pour Saint-Étienne Métropole et Bernard Bonne président du département seront dans le bureau d’Élisabeth Borne à 17h30.

Trente-et-un parlementaires

Jeudi, il y aura beaucoup plus de monde dans ce même bureau. Tous les parlementaires du Rhône et de la Loire vont se retrouver autour du dossier. Un rendez-vous qui a été repoussé au moins à trois reprises, rendez-vous pourtant difficile à organiser. Car ce sont 20 députés (14 pour le Rhône et 6 pour la Loire) et 11 sénateurs qu’il faut réunir. Trente-et-un parlementaires qui vont tenter de faire pencher Élisabeth Borne d’un côté ou d’un autre.

Un absent de taille

Dans ce défilé, il y aura toutefois un absent de taille. Laurent Wauquiez, futur patron des Républicains et président de la Région. Auvergne-Rhône-Alpes qui promis 131 millions d’euros pour cette A45. Laurent Wauquiez qui est sans doute très occupé par sa candidature à la tête des Républicains. Ce mercredi à 12h30 il dépose ses parrainages au parti pour valider sa candidature à la tête de LR. Ensuite rien sur son agenda officiel. Son entourage explique qu’il s’entretiendra par téléphone avec la ministre.