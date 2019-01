Autoroute A47 : circulation perturbée de lundi jusqu'au 1er mars

La Grand-Croix, France

Corbeyre c'est cette falaise qui s'était effondrée en avril 2017 entrainant à l'époque une coupure totale de l'A47. Dans la foulée il avait fallu sécuriser la zone en faisant notamment exploser des résidus de falaise qui menaçaient eux aussi de tomber. Un nettoyage qui, là aussi, avait été réalisé moyennant des restrictions de circulation et un trafic très perturbé.

Les travaux se poursuivent donc sur ce secteur à des horaires qui ont pour but d'impacter le moins possible d'automobilistes. Ils auront lieu du lundi au jeudi de 8h45 à 16h. Et le vendredi, seulement le matin, de 8h45 à 11h. L'idée sera de purger définitivement la falaise de tous les morceaux qui risquent de se dérocher et d'installer un filet de sécurité sur toute la falaise pour éviter un nouvel accident...