Autoroute A6 : opération de sensibilisation "attention aux hommes en orange"

Opération de sensibilisation sur l'aire de Lisses à la sortie de Paris sur l'autoroute A6. Depuis le début de l'année, les accidents sont en augmentation. De plus en plus de fourgons des agents des routes d'Ile-de-France sont percutés lors d'intervention.

Si vous prenez la route des vacances, attention aux femmes et aux hommes en orange ! Depuis le début de l'année, les agents de la DIRIF (direction des routes d'Ile-de-France) sont victimes de plus en plus d'accidents. Pour sensibiliser les conducteurs, un des sept fourgons de la DIRIF accidentés en 2021 sur le secteur de Villabé est exposé actuellement sur l'aire de Lisses sur l'autoroute A6.

Hausse des accidents cette année

L'accident s'est produit en novembre 2020. Ce jour-là, la circulation est fluide, la chaussée est sèche et il y a une bonne visibilité. Le fourgon orange de la DIRIF protège une voiture en panne sur la bande d'arrêt d'urgence. Puis il se fait percuté par un poids-lourd qui le projette à plus de 50 mètres dans un champ le long de l'autoroute. Heureusement, aucun agent ne se trouve à l'intérieur et l'accident ne fait pas de blessé.

Ce n'est pas un cas isolé. "J'ai subi la même chose il y a trois semaines avec un autre fourgon. Nous étions sur la protection d'un bus et le véhicule a été tapé par un poids-lourd", explique Thierry Dinh, chef d'équipe au centre de Villabé.

Ces 12 derniers mois, 12 fourgons oranges ont été percutés sur la route, soit un fourgon tous les mois. "Depuis la fin du confinement, on constate un relâchement" ajoute Alain Monteil le directeur des routes d'Ile-de-France. "Du jamais vu" pour Thierry Dinh qui travaille à la DIRIF depuis 2006. "Certains conducteurs sont également plus agressifs" tiennent à souligner les agents.

30 000 interventions par an

"On est pas là pour embêter les conducteurs, mais pour les protéger." En Ile-de-France, les femmes et les hommes en orange interviennent tous les quarts d'heure jour et nuit. Ils protègent des véhicules en panne sur la bande d'arrêt d'urgence, dégagent les troncs d'arbres, ou encore ferment des bretelles pour entretenir les routes.

En 2018, le "corridor de sécurité" a été ajouté au code de la route. Lorsque qu'une voiture ou un autre véhicule est arrêté sur la bande d'arrêt d'urgence, il faut ralentir et le contourner tout en laissant un espace de sécurité. Le non-respect de ce corridor de sécurité est passible de 135 euros d'amende. Mais cette règle est encore peu connue.