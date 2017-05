Autoroute A63 : après la série noire, des alternatives au transport par poids lourds évoquées

Des accidents entre poids lourds sont de plus en plus fréquents sur l'A63 entre Bayonne et Bordeaux. En un mois, quatre collisions ont eu lieu en Gironde, l'une ayant fait un mort ce mardi. Des drames récurrents qui relancent le débat sur le transport ferroviaire.

Une collision a eu lieu ce mardi matin sur l'autoroute A63 dans le sens Bayonne-Bordeaux au niveau de l'échangeur 21 à Belin-Beliet. L'accident a impliqué trois poids-lourds dont deux transportant du ferraillage béton. L'un des chauffeurs est décédé.

À LIRE AUSSI ►►► Accident de poids-lourds sur l'A63 en Gironde : un chauffeur décédé, la circulation a pu reprendre

En un mois à peine, c'est le quatrième accident en Gironde sur cette autoroute, un axe où circulent près de 12.000 poids lourds par jour dans les deux sens en moyenne. Des conducteurs qui souvent viennent d'Espagne ou de Belgique, et qui ne sont pas toujours très vigilants quand il faut respecter les règles de conduite : "Les distances de sécurité ne sont pas toujours respectées", admet Caroline Augé, la déléguée en Aquitaine de l'OTRE, l'Organisation des Transporteurs Routiers Européens. "Malgré les opérations de sensibilisation et les contrôles réguliers des gendarmes, les transporteurs roulent à une même vitesse et restent collés. Un coup de frein et l'accident est vite arrivé".

L'alternative du transport ferroviaire relancée

Pour elle, il faudrait aussi revoir la signalisation sur les routes, lorsque l'on passe de trois à deux voies : "Les conducteurs ne sont pas toujours alertés en avance, ce qui peut provoquer des bouchons sur ce goulot d'étranglement".

Une série noire qui relance le débat du transport par train de fret : "Le ferroutage s'écroule en France, alors qu'en Suisse et en Allemagne, il remonte. Il y a-t-il une volonté politique ? C'est possible" explique Clément Rossignol, élu écologiste à Bègles et vice-président à Bordeaux Métropole en charge de la nature. "En 2013, il y avait une solution qui a été abandonnée, c'était l'écotaxe. C'est dommage. Il serait bon de remettre ce dispositif qui permet de financer le transport par ferroutage et par voie fluviale".

"Il faudrait que la SNCF prenne ses responsabilités"

Problème : le réseau ferroviaire a vieilli. Certaines lignes de fret sont à l'abandon et nécessitent des travaux : "Il faudrait que la SNCF prenne ses responsabilités en réhabilitant un certain nombre de lignes ferroviaires de fret" explique Renaud Lagrave, vice-président à la région Nouvelle-Aquitaine en charge des transports. "On a aujourd'hui des lignes qui sont abandonnées. Il faudrait que la SNCF fasse des travaux pour qu'on puisse avoir des trains de fret qui puissent remplacer ces camions."

"Il faudrait que la SNCF prenne ses responsabilités" selon Renaud Lagrave, vice-président à la région Nouvelle-Aquitaine en charge des transports Copier

Il manque donc le réseau pour faire du transport via les trains de fret. Un autre projet est en réflexion : une autoroute ferroviaire, qui partirait du nord de l'Europe pour rejoindre le Pays Basque espagnol. Un axe qui ne verrait pas le jour... Avant 2027.