Autoroute A69 entre Toulouse et Castres : les opposants déposent un nouveau recours

Ils l'avaient annoncé, c'est désormais fait : les opposants à l'Autoroute A69 entre Toulouse et Castres déposent un référé pour tenter d'empêcher les travaux de cette A69. Attac, Les amis de la Terre ou encore France Nature environnement expliquent dans un communiqué que leur requête doit être examinée le 25 juillet prochain au tribunal administratif de Toulouse.

Une demande de suspension des travaux

Les dix associations dénoncent les "conséquences graves et irréversibles des atteintes portées aux espèces protégées et à leurs habitants". Elles doutent aussi de la légalité de l'autorisation environnementale et reprochent à l'Etat et à Atosca, le concessionnaire, "d'avoir tenu le public dans l'ignorance d'une partie des impacts environnementaux."

Le collectif a déjà déposé un recours sur le fond en juin , qui ne sera pas jugé avant plusieurs mois. "Or il y a urgence, d'où ce référé suspension", nous explique Gilles Garric, qui travaille sur les questions juridiques pour la Voie est libre. On détruit une zone Natura 2000 à Saïx, avec une berge de l'Agout qui a été défrichée ; il faut préserver la deuxième berge. J'espère que le juge acceptera l'urgence et jugera sur le fond. Il peut suspendre les travaux. On ne veut pas avoir raison quand l'autoroute sera terminée, comme à Strasbourg."

Les travaux de l'A69 ont démarré début mars, et la mise en service est prévue pour 2025. En avril dernier, des milliers de personnes avaient défilé pacifiquement contre ce projet. Atosca, le concessionnaire a toujours dit sur France Bleu Occitanie avoir fait les choses dans les règles.

