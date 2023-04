Autoroute A69 : le concessionnaire Atosca répond aux auditeurs de France Bleu Occitanie

Cela fait des décennies que le projet d'une autoroute entre Castres et Toulouse est dans les cartons, pour désenclaver le Sud-Tarn. Entre temps, c'est l'A68 qui a été privilégiée et inaugurée entre Toulouse et Albi en 1992. Finalement, l'A69 va bien se faire, le chantier a été lancé cette année, après avoir reçu toutes les autorisations environnementales et juridiques.

ⓘ Publicité

À lire aussi Autoroute A69 : les chiffres-clé de la future liaison Castres et Toulouse

Enchaînant les rejets de recours, les opposants à cette infrastructure ont récemment vu leurs rangs gonfler. Les Soulèvements de la Terre, Extinction Rebellion, France Nature Environnement, la Confédération Paysanne, soutenus par une partie grandissante de l'opinion publique et plusieurs partis politiques comme la France Insoumise et Europe Ecologie les Verts organisent un grand rassemblement pacifique ce week-end dans le Tarn, considéré à haut-risque par les autorités qui craignent l'agrégation d'éléments extérieurs violents.

Ce jeudi matin, France Bleu Occitanie organisait un débat entre les auditeurs et Atosca le concessionnaire de l'A69, représenté par son directeur général Martial Gerlinger.

C'est Myriam, cheffe d'entreprise à Burlats (Tarn) qui entame le débat. L'entrepreneuse explique qu'elle ne se sent pas du tout enclavée. "La route N126 a été largement améliorée dernièrement. C''est vrai qu'il y aune injustice de territoire mais le projet aurait dû voir le jour il y a longtemps. Désormais il est archaïque." Martial Gerlinger rappelle que tout le monde s'accorde sur le fait qu'il faut améliorer la desserte du bassin de Castres-Mazamet de 140.000 personnes, "le dernier bassin français non desservi par une autoroute". L'aménagement de la nationale n'apporterait pas les mêmes résultats qu'une autoroute. "L'élargissement de la N126 entrainerait encore plus d'impacts sur la nature, il faudrait abattre davantage de platanes. Et ce serait surtout encore plus accidentogène".

Terres agricoles, N126 et coût du péage

Sophie, tout près de la Haute-Garonne à Sorèze (Tarn), est aussi opposée à l'A69. Bien renseignée sur l'artificialisation des terres agricoles, elle explique sur l'antenne que "Atosca ne nous donne pas les vrais chiffres de l'accaparement et des terres délaissées. On parle de 600 à 900 hectares de délaissés. On prend aux agriculteurs beaucoup plus de terrains que ce qui est nécessaire pour l'autoroute". Débat central, le directeur général d'Atosca a tenté de clarifier les choses même si il admet que la question des terres délaissées, une cinquantaine d'hectares, n'est pas réglée. "On n'a pas besoin de goudronner 400 hectares de terre. Nous prenons 300 hectares mais nous n'artificialisons que 100 hectares de chaussée. Le reste sera des espaces verts où la diversité pourra exister".

C'est ensuite du Margnès près de Brassac (Tarn) qu'Alain a appelé le standard de France Bleu Occitanie pour questionner l'intérêt final de l'autoroute, en terme de trafic automobile. "Il va y avoir une fraction de véhicules qui feront le trajet complet, la plupart feront des trajets intermédiaires", imagine t-il. Pour rappel, le trajet complet ser a facturé de 6,77 euros l'aller (+1,60 sur l'A68 pour rejoindre Toulouse) . Quelle fréquence, quelle rentabilité pour cette A69 ? S'agira t-il comme l'A65 entre Bordeaux et Pau d'une autoroute fantôme ? "Nos études de trafic montrent qu'il n'y a pas que les usagers de la N126 qui prendront l'autoroute. On peut citer ceux de la D112 entre Lavaur et Castres", répond Martial Gerlinger.

Enfin, Yvette de Castres a décroché son téléphone pour dénoncer la pollution engendrée par la future autoroute. "C'est la sortie de Castres qu'il aurait fallu aménager. Pour le reste, je ne trouve pas que la N126 soit saturée". Le concessionnaire n'est pas d'accord avec cela. "Les riverains de la N126 souffrent aujourd'hui du trafic. L'A69 limite au maximum les impacts environnementaux que nous compenserons par ailleurs deux fois plus. L'autoroute c'est un gain de temps et de sécurité", a expliqué Martial Gerlinger.