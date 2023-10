Autoroute A69 : les propositions de Carole Delga aux opposants

Cette rencontre a eu lieu à Paris ce mardi 3 octobre dans la matinée à la demande des deux associations, le Groupement national de surveillance des arbres (GNSA) de Thomas Brail et la Voie est Libre (LVEL), collectif historiquement engagé contre le projet. Une semaine après avoir rencontré le ministre chargé des transports, Clément Beaune, c'est Carole Delga accompagnée de trois conseillers du ministre qui reçu les opposants à l'A69.

Des bus à hydrogène régionaux sur la N126

De l'aveu des anti-A69, "tous les sujets importants remettant en cause le projet ont été discutés de manière constructive par les différentes parties". La demande de suspension des travaux a été réitéré par le GNSA et LVEL. Le principe d’une médiation proposée par les associations et les collectifs a reçu un écho favorable de la part de l'Etat et la Région.

Dans un communiqué ce 4 octobre, Carole Delga répète que le projet a fait l'objet de concertations pendant quinze ans et que tous les recours sur la déclaration d'utilité publique ont été purgés. La socialiste précise que le chantier, démarré début 2023, a déjà dépensé 40% des crédits engagés pour l'ensemble de l'infrastructure.

La présidente de la région Occitanie formule pour la première fois trois contre-propositions pour tenter de convaincre les opposants de mettre un terme à la grève de la faim entamée pour certains il y a plus de trois semaines par 14 activistes.

Médiation : soutien dans la mise en place de groupes de travail associant les deux collectifs, sur les compensations environnementales et le prix du péage

associant les deux collectifs, sur les compensations environnementales et le prix du péage Création d'u n service express d’autocars sur l’A69 , à bas prix et zéro émission, grâce aux cars à hydrogène en cours de fabrication à Albi. Le réseau ferroviaire, précise Carole Delga, ne peut plus accueillir de trains supplémentaires en heures de pointe

, à bas prix et zéro émission, grâce aux cars à hydrogène en cours de fabrication à Albi. Le réseau ferroviaire, précise Carole Delga, ne peut plus accueillir de trains supplémentaires en heures de pointe Demander que la loi sur les les grands projets nationaux d’infrastructures évolue pour réduire les délais de réalisation et d'instruction des recours en justice.

Dans ce conflit, 14 personnes sont désormais en grève de la faim, dont quatre sympathisants de la cause résidant au Burkina Faso. C'est Thomas Brail, le fondateur du GNSA qui a initié cette grève il y a plus d'un mois (34 jours au 4 octobre). Le dernier qui a rejoint le mouvement est Camille Chaudron, une activiste du GNSA qui a entamé sa grève autour du 23 septembre. Les ati-A69 ont prévu un grand week-end de mobilisation, à l'instar de celui de Saïx en avril dernier, les 20 et 21 octobre prochains.