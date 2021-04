Autoroute A7 : les opposants s'organisent contre le projet d'échangeurs dans le Nord Drôme

Vous les avez peut-être remarquées, au bord de la route à proximité de Saint-Donat-sur-l'Herbasse, ou dans la ville, avenue du Général de Gaulle : des banderoles déployées par le collectif "Assez !", 200 adhérents. Le message est clair : "Non au projet d'échangeurs A7."

Autre panneau du collectif "Assez !" © Radio France - Emmanuel Champale

Ce projet a pour objectif de construire deux demi-échangeurs sur la portion d'autoroute qui se trouve entre Tain-l'Hermitage et Chanas. L'un serait positionné à Saint-Rambert d'Albon, l'autre à Saint-Barthélémy-de-Vals. Cette portion d'autoroute est l'une des plus longues sans sortie de l'A7 : 32 kilomètres.

La principale inquiétude d'Yves Gelus, coprésident du collectif "Assez !" est l'augmentation de la circulation dans les communes à proximité des échangeurs, notamment en ce qui concerne les communes entre l'échangeur de Saint-Barthélémy-de-Vals et Romans-sur-Isère. "On va doubler le trafic automobile et tripler le trafic des camions. Ça va passer par Bren et puis par Saint-Donat, jusqu'à Romans. A Saint-Donat, on ne peut pas faire de déviation parce qu'il y a les collines d'un côté et l'Ardèche de l'autre. Pour l'instant, le projet c'est de transformer l'avenue du général de Gaulle, qui est l'avenue principale de Saint-Donat en voie de transit."

Vinci autoroute serait le constructeur des demi-échangeurs, mais les travaux, qui s'élèvent à près de 26 millions d'euros, seront aussi financés par la communauté de commune Porte Drôme Adèche, le département et la Région. "Avec nos impôts" souligne le collectif Yves Gelus qui s'inquiète aussi de l'impact sur l'environnement : "C'est un projet qui a 40 ans et ça veut tout dire, ça va totalement à l'encontre de ce qui est la transition écologique, de ce peuvent être les nouvelles lois."

Le collectif prévoit d'afficher de nouvelles banderoles dans les prochains jours. Ils espèrent faire annuler le projet. A ce jour, seules des concertations préalables ont été faites. L'enquête publique, qui conditionne le début des travaux est prévue pour 2022.