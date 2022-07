Autoroute A85 coupée près de Tours : accident impliquant plusieurs véhicules

L'autoroute A85 est actuellement coupée près d'Esvres, au sud de Tours, avant la bifurcation avec l'A10. Au moins cinq véhicules sont concernés dans un accident depuis ce samedi 30 juillet à la mi-journée. Les sorties n°10 Loches et n°11 Bléré sont obligatoires sur l'A85 direction Angers.

Une dizaine de personnes impliqués en cours de dénombrement. Une vingtaine de sapeurs-pompiers sont sur les lieux. La circulation est très perturbée sur l'autoroute A85 à hauteur de Esvres.

Le pic de bouchons a été atteint à 11h30 avec 862,8km cumulés au niveau national.