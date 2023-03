Autoroute Castres Toulouse : le tribunal administratif estime que l’abattage des arbres peut se poursuivre

Depuis mercredi midi, l’abattage d’une alignée de platanes est suspendu à Vendine ( Haute-Garonne). Deux arbres sont tombés, mais la présence de Thomas Brail, défenseur des arbres a perturbé le chantier. Un référé liberté a aussi été plaidé en urgence. Mais le tribunal vient de rendre la décision ce vendredi soir 24 mars concernant la requête présentée par l’association France Nature Environnement (FNE) Midi-Pyrénées tendant à ce qu’il ordonne la suspension des opérations d’abattage d’arbres au droit du tracé de la future autoroute A 69.

Pas de caractère illégal

Mais le juge des référés du tribunal administratif a rejeté la requête. Il a notamment rejeté le motif d’urgence pour l’ensemble des travaux d’abattage. Il a également estimé que l’autorisation environnementale accordée le 1er mars 2023 à la société Atosca en vue de la réalisation de la liaison autoroutière allant de Verfeil à Castres tenait lieu "d’autorisation de porter atteinte aux alignements d’arbres".

Le dossier du concessionnaire mentionne "expressément la destruction d’alignements d’arbres, notamment sur le territoire de la commune de Vendine, et prévoit des mesures de compensation qui, en l’état de l’instruction, ne présentent pas un caractère insuffisant." Le juge a donc conclu l’absence de caractère manifestement illégal des opérations d’abattage d’arbres programmées sur le territoire de la commune de Vendine.

Garde à vue de 48h

Malgré cette décision, le Tarnais (spécialiste de la cause des arbres via le GNSA) Thomas Brail est accroché à un des platanes depuis mardi. Deux autres grimpeurs (un Toulousain et un Tarnais) l'ont rejoint jeudi soir et vendredi matin. Ils prévoient eux aussi de rester accrochés un long moment dans les arbres. Enfin le militant de "extinction rébellion" qui était monté sur une machine, mercredi midi, vient d'être libéré ce vendredi soir après être passé devant le juge des libertés. Il a passé 48h en garde à vue. Il sera jugé dans les mois à venir pour avoir tenté d'arrêter un chantier d'intérêt public.