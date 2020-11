Autoroute et Tunnel du Mont-Blanc teste une chaussée à empreinte carbone neutre

Depuis deux mois, l’ATMB (Autoroute et tunnel du Mont-Blanc) et Eiffage testent un nouveau type d’enrobé, plus écologique. Cet asphalte conçu sans produit pétrolier sera testé aux Houches (Haute-Savoie) durant les cinq prochaines années.