Autoroutes : les concessionnaires comme AREA s'engagent à faire faire 30% d'économies aux usagers réguliers

Un accord a été conclu ce jeudi entre le ministère des Transports, celui de l'Economie et les dirigeants des principales sociétés concessionnaires d’autoroutes. Les usagers réguliers pourront économiser jusqu'à 30% du tarif des péages grâce à de nouveaux abonnements.

Dès le 1er février, les prix baissent pour les usagers réguliers et abonnés (ici un péage A43)

Un accord a été conclu ce jeudi entre le ministère des Transports, celui de l'Economie et les dirigeants des principales sociétés concessionnaires d’autoroutes (APRR, AREA, ASF, COFIROUTE, ESCOTA, SANEF, SAPN) concernant les tarifs autoroutiers.

30% d'économies pour les usagers très réguliers

Les concessionnaires se sont engagés à proposer dès le 1er février des abonnements aux automobilistes qui empruntent régulièrement les autoroutes. Cette décision découle de la mobilisation des gilets jaunes depuis le 17 novembre dernier et la préoccupation des Français sur leur pouvoir d'achat, notamment dans le domaine des transports.

Concrètement : tout conducteur effectuant au moins 10 allers/retours dans le mois sur un même itinéraire pourra bénéficier d’une réduction de 30% des tarifs des péages sur l’ensemble des trajets. Il faudra prendre un abonnement correspondant.

Le Ministère des Transports explique que "cette mesure a été construite afin de répondre tout particulièrement aux besoins des automobilistes empruntant le réseau autoroutier pour leurs trajets domicile-travail, et ce y compris pour les personnes travaillant à mi-temps".



Pour les voitures et les deux roues

En pratique :

- Ces nouveaux abonnements seront accessibles, dès le 1er février et sans limite de durée, à tous les particuliers usagers réguliers effectuant un itinéraire entre deux points déterminés, et ce sans limitation de distance. Ils seront réservés aux conducteurs de voitures particulières et de deux roues.

- Ces abonnements interviendront en complément des formules d’abonnements locaux déjà existantes pour les trajets domicile-travail périurbains. Les automobilistes bénéficiant déjà des abonnements locaux à tarifs préférentiels seront libres de les conserver ou de souscrire aux nouvelles offres. Le prix de l’abonnement ne pourra pas dépasser 2,50€/mois.

- Le détail des nouvelles offres sera disponible d’ici la fin du mois sur les sites internet respectifs des sociétés d’autoroutes comme AREA et APRR en Pays de Savoie.

Au moins 20 euros d'économies par mois

Un exemple concret est détaillé par le Ministère, concernant l'A42 en Auvergne-Rhône-Alpes : un automobiliste effectuant 10 allers/retours par mois entre Pont-d’Ain et Beynost (A42) a dû payer 84€/mois de péages en 2018. En 2019, grâce à cette mesure, il n’aura plus à payer que 60,20€, soit une économie de 23,80€/mois par rapport à 2018. S’il effectue 20 allers/retours par mois, cela représente une économie de 47,60€