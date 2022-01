Autoroute Limoges-Poitiers : la population invitée à donner son avis dans le cadre d'une grande concertation

Ce mardi 11 janvier marque le démarrage du débat public autour de la nationale 147 entre Poitiers et Limoges et de la possible construction d'une autoroute. Première étape à Montmorillon (Vienne) à l'occasion d'une réunion publique.

C'est un projet en sommeil depuis 1954 mais qui est en passe de devenir très concret. Celui qui prévoit de créer une autoroute reliant Limoges et Poitiers. Un nouvel épisode dans l’aménagement de la N147 débute ce mardi 11 janvier.

Les préfètes de la Haute-Vienne et de la Vienne lancent une concertation publique qui va se dérouler jusqu’au 20 mars dans les 63 communes directement concernées par le projet. Premier rendez-vous devant les citoyens ce mardi soir à Montmorillon (à 18h, espace Gartempe). L'occasion pour les habitants de poser toutes leurs questions, et de se forger une opinion.

Poser ses questions, se forger une opinion

Participer au débat en faisant part de ses observations et de son opinion, c'est l'objectif de cette concertation publique qui démarre ce mardi. Réunions, ateliers, points d'informations, pendant deux mois et demi les initiatives vont se multiplier à destination des riverains. Autour de la table ? Des élus locaux, des représentants de l’Etat, des acteurs économiques et associatifs.

Autant de discussions, et de débats pour permettre au plus grand nombre de s’exprimer et de trancher : la mise en concession de l’axe routier de 110 kilomètres, ou son aménagement en 2x2 voies sans péage.

Le gouvernement tranchera d'ici juin

Pour le moment, c'est le projet d'autoroute qui semble avoir les faveurs du ministre des Transports Jean-Baptiste Djebbari. Un projet à plus d’un milliard d'euros qui pourrait aboutir à l'horizon 2030 et qui mettrait Poitiers à environ une heure de Limoges contre plus de deux aujourd'hui.

Une perspective séduisante pour les uns, une aberration pour les autres qui ne l’estiment pas écologique et trop chère - 14 euros à la barrière de péage. Les opposants vont pouvoir exprimer dès ce mardi soir à Montmorillon leur scepticisme et développer leurs propositions. Enfin, pour ceux qui ne pourrairdient participer directement, un site Internet spécialement consacré à ce sujet est ouvert. Le gouvernement rendra sa décision finale avant le 20 juin.