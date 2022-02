Autoroute Limoges-Poitiers : "une obligation, une urgence, un vrai atout" pour les commerçants de Bellac

Quand on pose la question au président de l'association des commerçants de Bellac sur l'impact qu'a eu la déviation de la commune du nord Haute-Vienne, il y a presque 15 ans, Hervé Ritter n'y voit que des bénéfices. Les commerces bellachons n'ont pas perdu d'activité, "bien au contraire". Et la RN 147, qui auparavant traversait Bellac avait tous les inconvénients : embouteillages, perturbations de circulation et sécurité routière. Demain, ce projet d'A147 est pour lui "une obligation, une urgence et un vrai atout pour le développement"

Mais cette déviation ne suffit pas, rajoute Hervé Ritter : "En réalité, ce dont on a besoin, c'est d'un axe complet de A à Z, de Limoges à Poitiers. On a besoin d'une route rapide, sécure, du début jusqu'à la fin. La déviation, c'est une chose, mais ce n'est pas complet. Ça permet de dévier Bellac, d'enlever les bouchons, mais ce n'est pas suffisant. On ne peut pas réfléchir juste en terme d'intérêts personnels. C'est bien pour les Bellachons, mais ça n'est pas suffisant".

Une route digne de ce nom

Le président de l'association voit dans ce projet d'autoroute l'attrait économique pour le territoire. "Pas seulement pour les commerçants, mais aussi pour nos salariés et toute la population. On lit qu'à Bellac nous sommes le fleuron de la baisse de population et il y a bien une raison. Aujourd'hui, on est difficilement accessible, une route dangereuse et un temps de trajet hyper long. Demain, on sera beaucoup plus accessible, beaucoup plus attractif, avec une route digne de ce nom."

Et pour lui, si cette autoroute devait voir le jour ce serait aussi bénéfique d'un point de vue touristique. "J'ai des gens qui, quand ils partent en vacances, s'arrêtent chez moi systématiquement. Ils continueront à le faire avec l'autoroute. D'autant plus que l'autoroute sera moderne et que, d'après ce que j'ai compris, les péages sont dématérialisés. On pourra entrer et sortir beaucoup plus facilement qu'aujourd'hui. Et les gens de toute façon qui sont pressés ne s'arrêteront pas".

C'est tout le territoire qui sortira grandi de cette route moderne, sécure et rapide

Un atout donc pour Bellac, labellisé "Village étape" depuis 2010, selon Hervé Ritter mais aussi plus largement pour tout le territoire du nord Haute-Vienne : "On a une petite cité de caractère qui est Le Dorat, il y a Magnac-Laval qui n'est pas très loin. Ce n'est pas simplement Bellac, c'est tout le territoire qui est qui sera impacté et qui sortira grandi de cette route moderne, sécure et rapide. Il y a aussi pas très loin de chez nous, Saint-Bonnet-de-Bellac qui a été touchée, malheureusement, par un accident gravissime il n'y a pas longtemps."