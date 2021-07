Autoroute : Patrick veille sur les vacanciers entre Nantes et Angers

"Thomas, c'est Patrick, je suis parti en ronde du côté de Saint-Germain", lâche-t-il à la radio, au volant de son fourgon, ce vendredi 30 juillet, à l'aube d'un nouveau chassé-croisé entre vacanciers sur son autoroute A11, entre Angers et Nantes.

Le patrouilleur s'occupe d'une portion de 56 kilomètres, piloté par le PC sécurité d'Angers. "On a des caméras postées à des endroits stratégiques, note Thomas, superviseur au PC. J'envoie mon patrouilleur sur le terrain en lui affectant une mission qu'il va recevoir sur son téléphone portable." Cela se fait, depuis deux ans, via une application, ce qui permet de transmettre l'information plus rapidement et facilement que par la radio.

Les dizaines d'écrans permettent à Thomas d'avoir un oeil sur des points stratégiques du trafic. © Radio France - Paul Sertillanges

Lorsqu'un patrouilleur est sur place, il transmet les informations à Thomas. Le superviseur fait ensuite le relais jusqu'à Radio Vinci autoroute et les panneaux au-dessus des voies de circulations, où des messages de prévention sont inscris en fonction de l'événement en cours.

Quand je vais m'arrêter pour ramasser un sac poubelle ou un carton, je sais que je peux me faire percuter à chaque instant.

- Patrick, patrouilleur sur l'autoroute A11

Cette période de chassé-croisé est très chargée en événements sur l'autoroute, mais Patrick ne se sent pas forcément plus en danger que d'habitude. "Justement, quand il y a des bouchons, la vitesse est beaucoup plus réduite, donc on est moins en danger pour intervenir", note-t-il.

"Le stress, c'est vraiment quand on s'arrête et que l'on coupe les voies, par exemple, affirme Patrick. Ça dure 20, 30 secondes. Il y a une fenêtre, où il faut être à 100%, il faut tout surveiller."

Un collègue patrouilleur de Patrick a eu son fourgon percuté par un poids lourd. Par chance, il n'était pas à bord au moment du choc. © Radio France - Paul Sertillanges

Plus d'une vingtaine de véhicules de patrouilleurs ont été percutés par un usager de l'autoroute sur le réseau Vinci depuis le début de l'année 2021, affirme l'entreprise. "C'est arrivé à des collègues, à chaque fois je me dis que ça peut m'arriver donc il faut toujours être vigilant", poursuit Patrick.

"À chaque fois que je viens travailler, je ne sais pas ce qui m'attend dans la journée" - Patrick, patrouilleur sur l'autoroute Copier

"J'ai toujours le même plaisir de venir travailler mais avec un peu plus d'appréhension maintenant qu'il y a 10 ans, assure le patrouilleur. Quand vous suivez un véhicule et qu'il va se déporter un peu sur la bande d'arrêt d'urgence, ou sur la voie de gauche, là on se rend compte que le conducteur est occupé à faire autre chose. Je suis d'autant plus attentif à cela, maintenant."