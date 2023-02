Autoroute Toulouse-Castres : avis favorable pour les autorisations environnementales

Dans un communiqué transmis par la préfecture du Tarn à l'ensemble de la presse régionale ce jeudi 9 février cet après-midi, la commission d'enquête donne à l’unanimité un avis favorable à la demande d’autorisation environnementale des travaux de réalisation de l’autoroute A69. L'enquête publique a démarré en novembre, elle a recueilli plus de 6.000 contributions.

ⓘ Publicité

Deux réserves

Mais les commissaires-enquêteurs apportent deux réserves. D'abord, sur le coût du péage et sa contribution publique indirecte. Il sera en effet réduit de 33%, avec une modulation faisant que les 10 km des déviations de Soual et Puylaurens bénéficieront d’une réduction supplémentaire de 20%. La commission redoute que l’Etat et les collectivités doivent compenser ce manque à gagner pour Atosca, le concessionnaire. La deuxième réserve porte sur les conditions de circulation et de la sécurité des riverains sur la route de Puylaurens, à Verfeil. En revanche, la commission n'évoque pas de réserve d'ordre environnementale.

Le projet de liaison autoroutière Castres-Toulouse s’étend sur 62 kilomètres et traverse 24 communes dont 17 dans le Tarn. Il se décompose en deux opérations : l'élargissement à 2x2 de l’A680 entre Castelmaurou et Verfeil (concédé à ASF), et la création d'une liaison autoroutière A69 à 2x2 entre Verfeil et Castres (concédée à Atosca).

c'est au tour des préfets de prendre des arrêtés d'autorisation. Le chantier pourrait démarrer en mars, il durera deux ans et demi. L'autoroute doit être livrée fin 2025.