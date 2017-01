Autoroute Toulouse-Castres : les "anti" mobilisés jusqu'à la fin de l'enquête publique

A quelques jours maintenant de la fin de l'enquête publique concernant l'autoroute entre Toulouse et Castres, les opposants à l'autoroute organisaient un barrage filtrant le samedi 4 janvier au rond point de Verfeil. Au programme : distribution de tracts pour faire entendre leur position.

Lundi 23 janvier s'achève la longue période qui a été consacrée depuis début décembre à l'enquête publique sur le projet d'autoroute entre Castres et Toulouse. Puis la commission d'enquête aura un délai de six semaines pour présenter la synthèse des avis et contributions qui ont été émis dans les mairies où se tiennent les permanences mais aussi sur Internet. Ensuite, cette même commission devra rendre son avis et ses recommandations.

Depuis un mois maintenant les "pour" et les "contre" le projet d'autoroute multiplient les initiatives pour se faire entendre. Samedi 14 janvier, 70 anti-autoroutes se sont rassemblés à Verfeil, à la frontière entre la Haute Garonne et le Tarn. Ils ont installé un péage factice au rond point à l'entrée du village. Durant toute la matinée ils ont distribuer des tracts aux automobilistes pour les sensibiliser et les inciter à participer à l'enquête publique.

