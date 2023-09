Autoroute Toulouse-Castres : pourquoi la réunion de conciliation sur l'A69 n'aura pas lieu

C'est l'histoire de deux camps qui n'arrivent plus à se parler. Les anti-A69, emmenés par le Groupe national de surveillance des arbres (GNSA) et La Voie est Libre, sont passés à l'offensive médiatique avec huit grévistes de la faim dont le très actif Thomas Brail, fondateur du GNSA, perché sur un arbre en face du ministère des Transports et que Clément Beaune a reçu mardi. Principale réclamation des opposants à l'autoroute, dont les travaux ont démarré en début d'année : la suspension du chantier le temps de l'examen du dernier recours auprès du Conseil d'État.

Le rendez-vous avec le ministre mardi a tourné court

Thomas Brail, en grève de la faim depuis trois semaines désormais, occupait auparavant un arbre en face du Conseil régional d'Occitanie, il réclamait une table-ronde avec Carole Delga, pour lui présenter les alternatives à l'A69, un plan détaillé à la presse le 30 août dernier .

Ce jour-là, le directeur de cabinet adjoint le reçoit, c'est le début de nombreux échanges téléphoniques entre le cabinet de la Présidente de région et les responsables des deux mouvements. La Région accepte un rendez-vous avec Thomas Brail, sous réserve de la présence du préfet, représentant de l'État et porteur du projet.

Le dit rendez-vous est fixé au 21 septembre en début d'après-midi, en préfecture à Toulouse. Autour de la table, Carole Delga, le préfet Pierre-André Durand, le président de la communauté de communes Sor et Agout Sylvain Fernandez et Christophe Ramond, le patron du Tarn. À noter que son homologue de Haute-Garonne, Sébastien Vincini décline la réunion. Certes, le Département de la Haute-Garonne finance une partie de l'autoroute comme le souhaitait Georges Méric son prédécesseur, mais le socialiste pro-Nupes ne défend pas mordicus le projet. Le maire de Castres, Pascal Bugis, refuse lui aussi d'être présent.

Bientôt une grève de la soif ?

Le 14 septembre dernier, la Voie est Libre et le GNSA, qui dénoncent "l'aberration écologique de l'A69" répondent par un communiqué de presse qu'ils ne participeront pas à cette réunion, car la Région n'a pas respecté plusieurs conditions préalables, dont celle d'un débat médiatisé. Contactés, les services de la Région nient avoir eu connaissance de ces conditions. Selon eux, le collectif a rompu le contact jusqu'à un courriel parvenu ce 21 septembre pour officialiser leur refus.

Le 19 septembre, Thomas Brail est reçu à huis-clos par le ministre Clément Beaune. Une entrevue stérile puisque chacun campe sur ses positions. "Je ne veux pas rentrer chez moi en disant à mon fils que j'ai encore perdu une lutte", déclare l'arboriste tarnais. "Réduire de 80 hectares le projet, ça ne suffit pas. Il y a eu 6.200 avis dans l'enquête publique, on n'a pas respecté la parole du citoyen".

Sur France Info le 20 septembre, Clément Beaune a redit qu'il n'était pas question d'interrompre le chantier de l'A69. "C'est le projet le plus avancé de France. S'il fallait stopper un projet dès que quelqu'un fait une grève de la faim, la France serait à l'arrêt", dit le ministre en substance arguant que toutes les batailles juridiques jusque-là ont été perdues par les opposants. "J'ai écouté les associations, on va réduire l'emprise environnementale du projet : on va replanter cinq fois plus d'arbres que ceux abattus. L'alternative qui est proposée prévoit d'abattre sept fois plus d'arbres". Thomas Brail promet une prochaine grève de la soif, "au bout de trois jours, une grève de la soif, c'est terminé".

À Toulouse, devant le conseil régional, une nouvelle manifestation est prévue ce jeudi 21 septembre. Ces derniers jours, plusieurs dizaines d'opposants se rassemblaient dans une ambiance festive. Ce jeudi matin, les quelques tentes qui avaient été installées devant l'Hôtel de Région ont disparu.